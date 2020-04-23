На полигоне во Львовской области нашли тело курсанта с огнестрельным ранением в грудь
2020-04-23 14:05:00
По одной из версий, курсант мог совершить самоубийство из-за несчастной любви
На военном полигоне на Львовщине нашли мертвого курсанта одного из военных вузов с огнестрельным ранением.
Об этом сообщает в Facebook Военная служба правопорядка в ВСУ.
Тело курсанта нашли 22 апреля около 18:00.
"На военном полигоне на Львовщине обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь", – сказано в сообщении.
Следователи ГБР открыли уголовное производство.
Причины гибели выясняют следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции ГУ НП во Львовской области, следователи львовского управления Государственного бюро расследования и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.
Радио Свобода со ссылкой на источники сообщает, что тело курсанта Национальной академии Сухопутных войск вблизи военной части в поселке Немиров. Сейчас следователи рассматривают несколько версий - от убийства до самоубийства, но склоняются к тому, что курсант застрелился из-за несчастной любви.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Донецкой области на полигоне во время проведения стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения.
- В Мелитополе Запорожской области 10 апреля произошла аварийная посадка истребителя МиГ-29 ВСУ.