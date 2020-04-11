В Мелитополе истребитель ВСУ МиГ-29 совершил аварийную посадку
2020-04-11 21:45:00
ГБР проводит расследование
В Мелитополе Запорожской области вчера, 10 апреля, произошла аварийная посадка истребителя МиГ-29 ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Около 21:00 пилот истребителя во время плановой посадки нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. Сам пилот в результате жесткой посадки не пострадал.
Начато уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится осмотр места посадки самолета и определяются причины происшествия.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет", – сообщили в ГБР.
Как ранее сообщал Фокус:
- В сентябре прошлого года в России, в небе над Липецком столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.
- Незадолго до этого в Ставропольском крае в России разбился учебный штурмовик Су-25УБ.
- В январе 2019 года два истребителя-бомбардировщика Су-34 вооруженных сил РФ столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.
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