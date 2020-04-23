“Мы оказались в ситуации, которую никто не мог предвидеть”: Анна Мачух о вручении Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа"
Четвертая Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" впервые за историю своего существования будет проводиться онлайн. Исполнительный директор Украинского киноакадемии Анна Мачух рассказала, как принималось это решение и чего ожидать 3 мая во время объявления лауреатов.
- Учитывая ситуацию с пандемией в мире и ограничительные меры в Украине, вы решили провести церемонию вручения кинопремии "Золота Дзиґа" онлайн. Как вам далось это решение? Рассматривали вариант отмены церемонии?
Собственно, мы не ожидали такой ситуации вообще, как и все остальные. Когда стало очевидно, что коронавирус не обойдет Украину, мы начали искать другие пути проведения церемонии. Отменять ее мы отказались по простой причине - культура всегда была движущей силой в сложных обстоятельствах. Это то, благодаря чему люди ищут утешение от негативных воздействий. Поэтому 3 мая мы будем вместе, пусть и не физически, праздновать, насколько это возможно, победы украинского кино и поздравлять лучших из лучших.
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Как проходит подготовка к церемонии в новом формате?
Для нас это первый такой опыт - вручения кинопремии онлайн. Это определенный вызов, который мы приняли и теперь подстраиваемся под новые обстоятельства всей командой. Нам очень повезло, ведь все, кто заняты в организации мероприятия - профессионалы, для которых сложности - это, скорее, возможности. Всю церемонию полностью мы готовим удаленно, встречи и обсуждения проводим в Hangouts, Zoom и десятках чатов, решаем все вопросы максимально оперативно и качественно.
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То есть все фильмы и их создатели обязательно будут награждены. Но как они получат свои статуэтки или они будут присутствовать во время онлайн-шоу?
Переформатирование проведения церемонии в онлайн было сделано именно ради безопасности всех представителей киноиндустрии, которые ежегодно посещают вручение, в том числе и для номинантов. Потому присутствовать на церемонии они не будут, но мы обязательно доставим лауреатам их заслуженные награды.
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Сколько фильмов в этом году было подано на Кинопремию по сравнению с прошлыми годами?
На соискание "Золотої Дзиґи" в этом году подали 88 фильмов, из которых в длинный список вошло 85 короткометражных и полнометражных работ. Для сравнения, в прошлом году мы получили 97 заявок, из которых в длинный список попало 83 ленты. Но я бы не сравнивала количество заявок, потому что это не иллюстрирует процесс или результат всего кинопроизводства. Тем более, что 2019 был для украинского кино действительно успешным и показательным. Об этом свидетельствуют те награды, которые мы получили на различных международных кинофестивалях, начиная от показов в Каннах, Карловых Варах и престижных призов в Венеции и на Санденсе. Причем большинство этих фильмов были дебютами, а следовательно у нас появилось молодое поколение кинематографистов, которое значительно влияет на то, каким украинское кино есть сейчас и каким будет. Кинопремия, определяя лучших, демонстрирует тенденцию и прогноз на будущее. Каким он будет, учитывая условия настоящего, мы узнаем в ближайшее время.
- На каком этапе сейчас находится наша киноиндустрия?
Украинское кино вышло из периода возрождения и вошло в фазу активного развития. Оно стало узнаваемым на международном рынке и получило признание на внутреннем, чего мы так долго ждали. Зритель больше не гнушается фильмов национального производства, а наоборот - с удовольствием на них ходит. Доказательство этому - аншлаги на многих украинских фильмах. К тому же, летом на Одесском международном кинофестивале впервые в истории именно украинский фильм разделил главную награду Гран-при, которая вручается по результатам зрительского голосования. То есть зрители признали украинское кино таким, которое легко может конкурировать с иностранными фильмами. Кроме того, появились украинские стриминговые платформы, как “Такфликс” и OLL.TV, где к просмотру также доступны многие фильмы-номинанты на Кинопремию. Собственно, Кинопремия учитывает этот момент, потому в регламенте появились изменения, принятые на заседании Правления.
- На что направлены эти изменения? Как они отобразятся на Четвертой кинопремии?
Самое существенное - это появление новых номинаций. Конечно, это решение было прогнозируемым, поскольку развитие Кинопремии предполагает постепенное внедрение новых категорий оценивания. Учитывая потребность и спрос, на которые мы ориентируемся при принятии подобных решений, мы поняли, что наступило время, когда у нас есть достаточное количество претендентов на приз за лучшие визуальные эффекты. Раньше у нас не производилось столько фильмов, чтобы их сравнивать между собой, оценивать, решать, кому достанется награда. Потому потребности в новой номинации не возникало. Сейчас ситуация изменилась. Тоже самое касается номинации “Открытие года”. Это особая категория, в которой рассматриваются достижения кинематографистов за год. То есть в этой номинации как раз могут быть отмечены дебюты, которых в 2019-м было более, чем достаточно.
Еще одно изменение коснулось “Лучшего анимационного фильма”. В этой категории соревновались как полные метры, так и короткие. Но в этом году номинацию решили разделить на две: “Лучший полнометражный анимационный фильм” и “Лучший короткометражный анимационный фильм”. Опять же, решение связано с тем, что появилось достаточное количество конкурентов в каждой из категорий.
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Чего ждать в ближайшее время в индустрии кино после вручения Кинопремии?
Сейчас очень сложно делать какие-то прогнозы. Мы оказались в ситуации, которую никто не мог предвидеть. Сейчас никто не понимает, как дальше будут функционировать многие отрасли, оказавшиеся в состоянии “заморозки”, как и киноиндустрия всего мира. Остается надеятся на лучшее, что мы быстро справимся с пандемией, а Украина, благодаря вовремя принятым мерам, не понесет больших убытков. Тем не менее, пока также не ясна ситуация на внутреннем рынке, в частности с финансированием проектов, в связи с чем Украинская Киноакадемия вместе с другими киноорганизациями выразила свое беспокойство.
Не исключено, что в ближайшем будущем все больше проектов и ивентов будут уходить в онлайн-форматы, ориентируясь на нестандартный контент. К этому тоже нужно быть готовыми.
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Вернемся к номинантам. Для вас лично были какие-то неожиданности в том, как распределились голоса киноакадемиков?
Все киноакадемики - профессионалы. Они смотрели фильмы и оценивали их по определенным критериям, которыми также руководствуюсь и я. Поэтому неожиданностей не было. Все фильмы, которые попали в номинации, достойны наград. Меня радует тенденция, что с каждым годом интрига, кто победит в главной номинации растет. Еще несколько лет назад, когда Кинопремия только возникла, такой интриги не было - победителей было легко предсказать. Сейчас же я не могу сделать такой прогноз, ведь работы действительно очень сильные. Причем они разные. Если рассмотреть номинацию “Лучший фильм” детально, мы увидим пять совершенно непохожих картин: драму, комедию, документальный фильм, драмеди и даже мюзикл. Не завидую киноакадемикам, которым предстоит назвать лучшего. Но очень жду результатов и их оглашения 3 мая.
3 мая 2020 года в Киеве состоится вручение наград Четвертой Национальной кинопремии “Золота Дзиґа”. В этом году оно впервые пройдет в формате онлайн-шоу с прямой трансляцией.
Кинопремию “Золота Дзиґа” будут вручать в 23 номинациях. Среди них – 2 новые: “Открытие года” и “Лучшие визуальные эффекты”. Категорию “Лучший анимационный фильм” разделено на “Лучший полнометражный анимационный фильм” и “Лучший короткометражный анимационный фильм”. К участию в Четвертой Кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных картин. В длинный список вошли 85 киноработ.
СПИСОК НОМИНАНТОВ НА ЧЕТВЕРТУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ КИНОПРЕМИЮ
Лучший фильм:
Вулкан
Гуцулка Ксения
Домой
Мои мысли тихие
Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
Лучшая режиссерская работа:
Алиев Нариман (Домой)
Бондарчук Роман (Вулкан)
Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
Лучшая работа художника-постановщика:
Кулик Маргарита (Мои мысли тихие)
Одуденко Владлен (Захар Беркут)
Одуденко Владлен (Домой)
Лучший сценарий:
Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Домой)
Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (Вулкан)
Лучшая операторская работа:
Ильков Вадим (Вулкан)
Король Юрий (Захар Беркут)
Фурса Антон (Домой)
Лучшая музыка:
Григорив Роман, Разумейко Илья (История зимнего сада)
Куличова Маргарита (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго)
Лунев Святослав (Портрет на фоне гор)
Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксения)
Лучшая песня:
"Мавка-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" (Гуцулка Ксения)
"Перевал", Океан Ельзи (Захар Беркут)
"Табурет", Freel & Эдуард Приступа (Человек с табуретом)
Лучшая женская роль: Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)
Дейлик Кристина (Вулкан)
Лущик Варвара (Гуцулка Ксения)
Лучшая женская роль второго плана: Веренич-Островская Ирина (Мои мысли тихие)
Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксения)
Сумская Наталия (Чорный ворон)
Яценко Лариса (Домой)
Лучшая мужская роль:
Лидаговский Андрей (Мои мысли тихие)
Сеитаблаев Ахтем (Домой)
Степанский Сергей (Вулкан)
Лучшая мужская роль второго плана: Билялов Ремзи (Домой)
Жданов Виктор (Вулкан)
Салий Виталий (Круты 1918)
Лучший документальный фильм:
Человек с табуретом
Панорама
Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
Лучший короткометражный анимационный фильм:
Любовь
Петровка-реквием
Пуповина
Лучший короткометражный игровой фильм:
Анна
Обесцвеченная
В нашей синагоге
Solitude
Лучший монтаж:
Базаркин Николай (Заповедник Аскания), (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго), (История зимнего сада)
Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)
Чорный Александр (Мои мысли тихие), (Домой)
Лучший грим:
Леонова Алла (Захар Беркут)
Поликашкина Светлана (Фокстер и Макс)
Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксения)
Лучший звук:
Мостовой Артем (Гуцулка Ксения)
Петер Борис (Вулкан)
Степанский Сергей (Мои мысли тихие) (Домой)
Лучший дизайн костюмов:
Белинская Антонина (Захар Беркут)
Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксения)
Сутягина Ася (Домой)
Шеремета Каролина (Фокстер и Макс)
Лучшие визуальные эффекты:
Голубь Алексей (Гуцулка Ксения)
Гончаров Василий (Захар Беркут)
Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)
«ПРЕМИЯ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»
● “Давай танцуй” (реж. Александр Березань)
● “Запрещенный” (реж. Роман Бровко)
● “Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
● “Встреча одноклассников” (реж. Валентин Шпаков)
● “Клара и волшебный дракон” (реж. Александр Клименко)
● “Круты 1918” (реж. Алексей Шапарев)
● “Свингеры - 2” (реж. Андрейс Экис)
● “Фокстер и Макс” (реж. Анатолий Матешко)
● “Цена правды” (реж. Агнешка Холланд)
● “Я, ты, он, она” (реж. Владимир Зеленский, Дэвад Додсон)
Почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа на Четвертой церемонии Национальной кинопремии “Золота Дзиґа” вручат выдающейся украинской актрисе театра и кино Аде Роговцевой.