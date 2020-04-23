“Мы оказались в ситуации, которую никто не мог предвидеть”: Анна Мачух о вручении Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа"

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Четвертая Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" впервые за историю своего существования будет проводиться онлайн. Исполнительный директор Украинского киноакадемии Анна Мачух рассказала, как принималось это решение и чего ожидать 3 мая во время объявления лауреатов.

- Учитывая ситуацию с пандемией в мире и ограничительные меры в Украине, вы решили провести церемонию вручения кинопремии "Золота Дзиґа" онлайн. Как вам далось это решение? Рассматривали вариант отмены церемонии?

Собственно, мы не ожидали такой ситуации вообще, как и все остальные. Когда стало очевидно, что коронавирус не обойдет Украину, мы начали искать другие пути проведения церемонии. Отменять ее мы отказались по простой причине - культура всегда была движущей силой в сложных обстоятельствах. Это то, благодаря чему люди ищут утешение от негативных воздействий. Поэтому 3 мая мы будем вместе, пусть и не физически, праздновать, насколько это возможно, победы украинского кино и поздравлять лучших из лучших.

Как проходит подготовка к церемонии в новом формате?

Для нас это первый такой опыт - вручения кинопремии онлайн. Это определенный вызов, который мы приняли и теперь подстраиваемся под новые обстоятельства всей командой. Нам очень повезло, ведь все, кто заняты в организации мероприятия - профессионалы, для которых сложности - это, скорее, возможности. Всю церемонию полностью мы готовим удаленно, встречи и обсуждения проводим в Hangouts, Zoom и десятках чатов, решаем все вопросы максимально оперативно и качественно.

То есть все фильмы и их создатели обязательно будут награждены. Но как они получат свои статуэтки или они будут присутствовать во время онлайн-шоу?

Переформатирование проведения церемонии в онлайн было сделано именно ради безопасности всех представителей киноиндустрии, которые ежегодно посещают вручение, в том числе и для номинантов. Потому присутствовать на церемонии они не будут, но мы обязательно доставим лауреатам их заслуженные награды.

Сколько фильмов в этом году было подано на Кинопремию по сравнению с прошлыми годами?

На соискание "Золотої Дзиґи" в этом году подали 88 фильмов, из которых в длинный список вошло 85 короткометражных и полнометражных работ. Для сравнения, в прошлом году мы получили 97 заявок, из которых в длинный список попало 83 ленты. Но я бы не сравнивала количество заявок, потому что это не иллюстрирует процесс или результат всего кинопроизводства. Тем более, что 2019 был для украинского кино действительно успешным и показательным. Об этом свидетельствуют те награды, которые мы получили на различных международных кинофестивалях, начиная от показов в Каннах, Карловых Варах и престижных призов в Венеции и на Санденсе. Причем большинство этих фильмов были дебютами, а следовательно у нас появилось молодое поколение кинематографистов, которое значительно влияет на то, каким украинское кино есть сейчас и каким будет. Кинопремия, определяя лучших, демонстрирует тенденцию и прогноз на будущее. Каким он будет, учитывая условия настоящего, мы узнаем в ближайшее время.

На каком этапе сейчас находится наша киноиндустрия?

Украинское кино вышло из периода возрождения и вошло в фазу активного развития. Оно стало узнаваемым на международном рынке и получило признание на внутреннем, чего мы так долго ждали. Зритель больше не гнушается фильмов национального производства, а наоборот - с удовольствием на них ходит. Доказательство этому - аншлаги на многих украинских фильмах. К тому же, летом на Одесском международном кинофестивале впервые в истории именно украинский фильм разделил главную награду Гран-при, которая вручается по результатам зрительского голосования. То есть зрители признали украинское кино таким, которое легко может конкурировать с иностранными фильмами. Кроме того, появились украинские стриминговые платформы, как “Такфликс” и OLL.TV, где к просмотру также доступны многие фильмы-номинанты на Кинопремию. Собственно, Кинопремия учитывает этот момент, потому в регламенте появились изменения, принятые на заседании Правления.

На что направлены эти изменения? Как они отобразятся на Четвертой кинопремии?

Самое существенное - это появление новых номинаций. Конечно, это решение было прогнозируемым, поскольку развитие Кинопремии предполагает постепенное внедрение новых категорий оценивания. Учитывая потребность и спрос, на которые мы ориентируемся при принятии подобных решений, мы поняли, что наступило время, когда у нас есть достаточное количество претендентов на приз за лучшие визуальные эффекты. Раньше у нас не производилось столько фильмов, чтобы их сравнивать между собой, оценивать, решать, кому достанется награда. Потому потребности в новой номинации не возникало. Сейчас ситуация изменилась. Тоже самое касается номинации “Открытие года”. Это особая категория, в которой рассматриваются достижения кинематографистов за год. То есть в этой номинации как раз могут быть отмечены дебюты, которых в 2019-м было более, чем достаточно.

Еще одно изменение коснулось “Лучшего анимационного фильма”. В этой категории соревновались как полные метры, так и короткие. Но в этом году номинацию решили разделить на две: “Лучший полнометражный анимационный фильм” и “Лучший короткометражный анимационный фильм”. Опять же, решение связано с тем, что появилось достаточное количество конкурентов в каждой из категорий.

Чего ждать в ближайшее время в индустрии кино после вручения Кинопремии?

Сейчас очень сложно делать какие-то прогнозы. Мы оказались в ситуации, которую никто не мог предвидеть. Сейчас никто не понимает, как дальше будут функционировать многие отрасли, оказавшиеся в состоянии “заморозки”, как и киноиндустрия всего мира. Остается надеятся на лучшее, что мы быстро справимся с пандемией, а Украина, благодаря вовремя принятым мерам, не понесет больших убытков. Тем не менее, пока также не ясна ситуация на внутреннем рынке, в частности с финансированием проектов, в связи с чем Украинская Киноакадемия вместе с другими киноорганизациями выразила свое беспокойство.

Не исключено, что в ближайшем будущем все больше проектов и ивентов будут уходить в онлайн-форматы, ориентируясь на нестандартный контент. К этому тоже нужно быть готовыми.

Вернемся к номинантам. Для вас лично были какие-то неожиданности в том, как распределились голоса киноакадемиков?

Все киноакадемики - профессионалы. Они смотрели фильмы и оценивали их по определенным критериям, которыми также руководствуюсь и я. Поэтому неожиданностей не было. Все фильмы, которые попали в номинации, достойны наград. Меня радует тенденция, что с каждым годом интрига, кто победит в главной номинации растет. Еще несколько лет назад, когда Кинопремия только возникла, такой интриги не было - победителей было легко предсказать. Сейчас же я не могу сделать такой прогноз, ведь работы действительно очень сильные. Причем они разные. Если рассмотреть номинацию “Лучший фильм” детально, мы увидим пять совершенно непохожих картин: драму, комедию, документальный фильм, драмеди и даже мюзикл. Не завидую киноакадемикам, которым предстоит назвать лучшего. Но очень жду результатов и их оглашения 3 мая.

3 мая 2020 года в Киеве состоится вручение наград Четвертой Национальной кинопремии “Золота Дзиґа”. В этом году оно впервые пройдет в формате онлайн-шоу с прямой трансляцией.

Кинопремию “Золота Дзиґа” будут вручать в 23 номинациях. Среди них – 2 новые: “Открытие года” и “Лучшие визуальные эффекты”. Категорию “Лучший анимационный фильм” разделено на “Лучший полнометражный анимационный фильм” и “Лучший короткометражный анимационный фильм”. К участию в Четвертой Кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных картин. В длинный список вошли 85 киноработ.

СПИСОК НОМИНАНТОВ НА ЧЕТВЕРТУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ КИНОПРЕМИЮ

Лучший фильм:

Вулкан

Гуцулка Ксения

Домой

Мои мысли тихие

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Лучшая режиссерская работа:

Алиев Нариман (Домой)

Бондарчук Роман (Вулкан)

Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Лучшая работа художника-постановщика:

Кулик Маргарита (Мои мысли тихие)

Одуденко Владлен (Захар Беркут)

Одуденко Владлен (Домой)

Лучший сценарий:

Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Домой)

Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (Вулкан)

Лучшая операторская работа:

Ильков Вадим (Вулкан)

Король Юрий (Захар Беркут)

Фурса Антон (Домой)

Лучшая музыка:

Григорив Роман, Разумейко Илья (История зимнего сада)

Куличова Маргарита (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго)

Лунев Святослав (Портрет на фоне гор)

Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксения)

Лучшая песня:

"Мавка-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" (Гуцулка Ксения)

"Перевал", Океан Ельзи (Захар Беркут)

"Табурет", Freel & Эдуард Приступа (Человек с табуретом)

Лучшая женская роль: Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)

Дейлик Кристина (Вулкан)

Лущик Варвара (Гуцулка Ксения)

Лучшая женская роль второго плана: Веренич-Островская Ирина (Мои мысли тихие)

Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксения)

Сумская Наталия (Чорный ворон)

Яценко Лариса (Домой)

Лучшая мужская роль:

Лидаговский Андрей (Мои мысли тихие)

Сеитаблаев Ахтем (Домой)

Степанский Сергей (Вулкан)

Лучшая мужская роль второго плана: Билялов Ремзи (Домой)

Жданов Виктор (Вулкан)

Салий Виталий (Круты 1918)

Лучший документальный фильм:

Человек с табуретом

Панорама

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Любовь

Петровка-реквием

Пуповина

Лучший короткометражный игровой фильм:

Анна

Обесцвеченная

В нашей синагоге

Solitude

Лучший монтаж:

Базаркин Николай (Заповедник Аскания), (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго), (История зимнего сада)

Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)

Чорный Александр (Мои мысли тихие), (Домой)

Лучший грим:

Леонова Алла (Захар Беркут)

Поликашкина Светлана (Фокстер и Макс)

Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксения)

Лучший звук:

Мостовой Артем (Гуцулка Ксения)

Петер Борис (Вулкан)

Степанский Сергей (Мои мысли тихие) (Домой)

Лучший дизайн костюмов:

Белинская Антонина (Захар Беркут)

Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксения)

Сутягина Ася (Домой)

Шеремета Каролина (Фокстер и Макс)

Лучшие визуальные эффекты:

Голубь Алексей (Гуцулка Ксения)

Гончаров Василий (Захар Беркут)

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

«ПРЕМИЯ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»

● “Давай танцуй” (реж. Александр Березань)

● “Запрещенный” (реж. Роман Бровко)

● “Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

● “Встреча одноклассников” (реж. ​Валентин Шпаков)

● “Клара и волшебный дракон” (реж. Александр Клименко)

● “Круты 1918” (реж. Алексей Шапарев)

● “Свингеры - 2” (реж. ​Андрейс Экис)

● “Фокстер и Макс” (реж. ​Анатолий Матешко)

● “Цена правды” (реж. Агнешка Холланд)

● “Я, ты, он, она” (реж. Владимир Зеленский, Дэвад Додсон)

Почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа на Четвертой церемонии Национальной кинопремии “Золота Дзиґа” вручат выдающейся украинской актрисе театра и кино Аде Роговцевой.