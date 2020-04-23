На Николаевщине из-за вспышки коронавируса изолировали второе село

В Николаевской области изолировали село Семеновка из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что село окружили КПП и перекрыли на въезд и выезд.

С 22 апреля функционирует лишь один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт.

"Мы организовали полноценную работу данного КПП, придерживаясь всех необходимых для его функционирования потребностей. Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры", – рассказал председатель громады Владимир Неграй.

Проехать в село могут по пропускам сотрудники служб и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность села Семеновка.

"Без пропуска разрешено пересекать КПП только гражданам, постоянное место проживания которых зарегистрировано в селе Семеновка", – добавили в администрации.

Ранее в Николаевской области закрыли село Вороновка.

По последним данным, коронавирус в регионе подтвержден у 103 человек, треть из них - медики. В Арбузинском районе, где находится Семеновка, зарегистрировано 5 случаев COVID-19.

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