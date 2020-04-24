Больные COVID-19 в больнице Почаева справляют нужду в закупленные волонтерами ведра

В районной больнице Почаева Тернопольской области, где лечат больных с коронавирусом, отсутствуют очистные сооружения. Пациенты не могут ходить в уборную, и вынуждены использовать при необходимости ведра. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Больных, которых положили их в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет для четверых: без крышки, железное ведро обычное. Это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его не вынесет", – рассказала родственница пациентки Людмила Тараненко.

В некоторых палатах стоят пластиковые ведра. Пациенты называют их ВИП-вариант, потому что ведер несколько, а также они имеют крышки. Пациентка, которая лежит в инфекционном отделении рассказавла, что у них в палате на каждого свое ведерко, однако пользоваться им надо при всех.

"Каждый садится на свое ведро. Сначала я пол дня терпела-терпела, а потом начала садиться. Вот так вот", – рассказала она.

Пациенты также жалуются, что в палатах нет рукомойников. Воду для умывания людям приносят тоже в ведре. Затем все емкости забирают санитарки.

"Младшая медсестра по полиативного отдела говорила, что запах стула стоит в горле. Мы должны это все мыть, выливать. Но они носят это выливать в свой общий туалет, канализации нет, обеззараживания нет", – рассказала санитарка Татьяна Демчук.

Главный врач Почаевской райбольницы Богдан Кучер заявил, что дезинфицировать туалеты как положено в случае с коронавирусом нет возможности, потому что больница была не готова принимать инфицированных или больных COVID-19. Сначала там появился один больной на коронавирус, от него заразились медики, а потом стали поступать другие пациенты. По его словам, даже эти пластиковые ведра им закупили волонтеры.

"Это вообще нигде не прописано. Есть столько проблем, которые надо решить, кроме биотуалетов. Нам надо спасать больных. Какими условиями, нас никто не спрашивает, нас не спрашивают, что у нас медработники начали больше болеть. Нас спрашивают: сколько поступило, чем лечите, как лечите и до свидания", – сказал Кучер.

Главный государственный санитарный врач Тернопольской области знает, что учреждение не может дезинфицировать туалеты, но большой проблемы в этом не видит.

"Поэтому они ходят в палатах и дезинфицируются в отдельных емкостях. Тогда сливается в канализацию. Это номерная больница, которая не имеет таких собственных очистных сооружений, нет своего какого септика, вот и все. Ничего страшного нет. Все хорошо", – сказала главная областная санитарка.

С этим не согласны столичные эпидемиологи. Лить хлорку в ведра – это не выход, а тем более публично испражняться у них в палатах.

"Должны быть очистные сооружения, в которых применяется метод обеззараживания. Там есть определенная методика, определенные концентрации хлора. Все это рассчитано. А так плеснуть хлор может каждый, но подействует ли это", - отмечает эпидемиолог Людмила Мухарская.

Еще одним вариантом, добавила она, могли бы стать биотуалеты, но, при условии, правильного обеззараживания.

А главный врач Почаевской больницы задается вопросом, где же взять деньги на дорогие биотуалеты, если даже маски медикам были куплены за средства волонтеров.

Как ранее сообщал Фокус:

Исследователи из Университета штата Пенсильвания заявили, что разработали специальное покрытие для унитазов, которое больше не придется мыть.