ИФА-тестрирование: МОЗ хочет начать массовую проверку населения на иммунитет к коронавирусу

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может стать пятой страной в мире, где запустят массовую диагностику для выявления антител к коронавирусу – ИФА-тестирование. Об этом он сказал в эфире "Право на власть" на "1 + 1".

По его словам, для выявления коронавируса сейчас в Украине используют ПРЦ-тесты, но они не определяют наличие иммунитета. Для того, чтобы определить иммунитет к коронавирусной болезни используются ИФА-методы. Подобные тестирования уже проводятся в США и Германии.

"ПЦР-тесты нельзя использовать постоянно, поскольку есть вопросы инкубационного периода. Мы можем попасть в первые три дня инкубационного периода, когда этот тест будет неинформативным. В то же время для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни используют ИФА-методы", – сказал Ляшко.

Главный санитарный врач считает, что массовое тестирование населения на наличие антител может начаться в Украине уже в ближайшее время.

"Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика. Это будет показывать, переболели или не переболели коронавирусом, сформирован ли иммунитет. Мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности будет этот иммунитет. Но пока можем судить о том, что там, где имеются антитела, иммунитет справляется три месяца", – подчеркнул Ляшко.

Он отметил, ИФА-тестирование еще не запущено, поскольку отечественные тесты только проходят испытания, но спрогнозировал, что украинская лабораторная сеть сможет проводить миллион тестов в сутки.

"Главное, чтобы подтвердили, что эти тесты тестируют на антитела именно к новому коронавирусу. Потому что сейчас появилось большое количество тестов на коронавирус. Коронавирус у нас циркулировал и до того в Украине, и можно обнаружить антитела к коронавирусу, но они не будут защищать от коронавирусной болезни. Поэтому нам надо знать, что это специфический ИФА-тест специфических антител к специфическому коронавирусу", – добавил санитарный врач.

Иммуноферментный анализ (ИФА) — это метод лабораторной диагностики, основанный на реакции «антиген-антитело», который позволяет выявить вещества белковой природы (в том числе ферменты, вирусы, фрагменты бактерий и другие компоненты биологических жидкостей).

Напомним, в Нидерландах заявили, что у 3% населения уже выработались антитела к коронавирусу.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 25 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7647 человек.

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