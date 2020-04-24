В Виннице заразились коронавирусом 7 сотрудников фабрики по пошиву костюмов для медиков

На винницой швейной фабрике "Володарка", которая по заказу горсовета шьет защитный костюмы для медработников, обнаружили коронавирус у семи сотрудников. Об этом на брифинге сказал городской голова Винницы Сергей Моргунов.

"На "Володарке" у одной из работниц был обнаружен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всем контактным и потенциально контактным лицам. Было проведено более 200 тестов и, к сожалению, было выявлено 7 подтвержденных случаев", – сказал Моргунов.

По его словам, на фабрике была проведена дезинфекция, и предприятие сейчас работает в штатном режиме.

Завотделом эпиднадзора областного лабораторного центра Минздрава Украины Степан Томин рассказал, что ПЦР-тесты сделали 191 сотруднику предприятия и больше больных там не обнаружили, , пишет местное издание "20 минут". За всеми контактными лицами установили медицинское наблюдение и если через 14 дней у них появятся симптомы инфекции, то тесты сделают повторно.

При этом сама фабрика продолжает работу, поскольку заболвешие сотрудники не контактировали с большим количеством людей.

Как ранее сообщал Фокус: