Землетрясение в Одессе: в Украине ощутили подземные толчки из Румынии
Несколько подземных толчков ощутили в ночь на 25 апреля жители Одесской области.
Об этом сообщает Думская.
Землетрясение произошло около часу ночи.
В это время было зафиксировано землетрясение в Румынии. Подземные толчки, магнитуда которых составляла 4.72, 4.9 и 5.3, произошли в зоне горного хребта Вранча.
Больше всего подземные толчки ощутили жители многоэтажек Одесской области.
Как ранее писал Фокус:
- В начале года на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб 21 человек. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) заявило, что в районе Сивридже, провинции Элазыг в 20:55 было зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла. Землетрясение произошло на глубине 6,75 км.
- Днем ранее в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения зафиксирован на 48,12 градуса северной широты и 22,95 градуса восточной долготы или примерно в 5 км на запад от окраины города Виноградов.