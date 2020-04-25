Землетрясение в Одессе: в Украине ощутили подземные толчки из Румынии

Украина
Землетрясение произошло около часу ночи

Несколько подземных толчков ощутили в ночь на 25 апреля жители Одесской области.

Об этом сообщает Думская.

Землетрясение произошло около часу ночи.

В это время было зафиксировано землетрясение в Румынии. Подземные толчки, магнитуда которых составляла 4.72, 4.9 и 5.3, произошли в зоне горного хребта Вранча.

Больше всего подземные толчки ощутили жители многоэтажек Одесской области.

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