В Кривом Роге митинговали против закрытия рынков. Организатора оштрафуют за нарушение карантина
Несколько десятков предпринимателей Кривого Рога пришли к горисполкому и с требованием не закрывать рынки в городе.
Об этом сообщает местное издание Gorod.dp.ua.
Люди недовольны тем, что в их городе рынки закрыли раньше, чем по всей Украине.
Предприниматели жаловались на то, что им запрещают работы и приходится выбрасывать товар.
В мэрии ответили, что ничем помочь не могут и ссылаются на решение Кабмина. Митингующие сказали, что главный санврач Виктор Ляшко не подавал представляения о закрытия рынков.
Под стенами горсовета люди стояли около часа и разошлись после обеда, при этом, на организатора митинга составили админпротокол из-за нарушения карантина. Ему грозит до 34 тысяч гривен штрафа.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%.
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Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.
- Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год: ожидается падение ВПП и зарплат, а также рост безработицы.