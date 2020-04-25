В Кривом Роге митинговали против закрытия рынков. Организатора оштрафуют за нарушение карантина

Несколько десятков предпринимателей Кривого Рога пришли к горисполкому и с требованием не закрывать рынки в городе.

Об этом сообщает местное издание Gorod.dp.ua.

Люди недовольны тем, что в их городе рынки закрыли раньше, чем по всей Украине.

Предприниматели жаловались на то, что им запрещают работы и приходится выбрасывать товар.

В мэрии ответили, что ничем помочь не могут и ссылаются на решение Кабмина. Митингующие сказали, что главный санврач Виктор Ляшко не подавал представляения о закрытия рынков.

Под стенами горсовета люди стояли около часа и разошлись после обеда, при этом, на организатора митинга составили админпротокол из-за нарушения карантина. Ему грозит до 34 тысяч гривен штрафа.

Как ранее сообщал Фокус: