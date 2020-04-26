34 года назад мир узнал слово "Чернобыль": сегодня День памяти трагедии на ЧАЭС
Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в память о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции.
26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на четвертом энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, разрушивший часть реакторного блока и машинного зала. Образовавшееся радиоактивное облако накрыло не только территории современных Украины, Беларуси и России, но и многих европейских государств – Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии.
С самого начала Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. В ликвидации аварии были задействованы около 600 тыс. человек. Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Более 2,5 млн жителей Украины страдают от заболеваний, вызванных облучением, и около 80 тысяч из них получают помощь. Точное количество погибших от заболеваний вызванных аварией до сих пор не известно.
"34-я годовщина Чернобыльской катастрофы... 34 года назад мир узнал слово "Чернобыль", - напомнили в государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС".
Накануне вечером в Славутиче почтили погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В этом году церемония прошла в условиях карантинных ограничений.
"Накануне печальной годовщины представители городского самоуправления обратились к славутичанам с предложением соблюдать карантин и вспомнить погибших героев-чернобыльцев не традиционным возложением цветов, а свечой в окне. Жители города прислушались: во многих окнах вечером 25 апреля загорелись свечи, а на центральной площади было малолюдно", - говорится в сообщении.
По случаю годовщины аварии на ЧАЭС президент Владимир Зеленский поблагодарил ликвидаторов и представителей других профессий, которые сегодня занимаются восстановлением Чернобыльской зоны и защищают украинцев от новых стихийных дествий.
"Чернобыльская катастрофа - это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранения является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", - отметил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 июня президент Владимир Зеленский присвоил звания "Герой Украины" трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
- На территории Чернобыльской атомной электростанции в июле начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО).