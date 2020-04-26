34 года назад мир узнал слово "Чернобыль": сегодня День памяти трагедии на ЧАЭС

Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в память о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции.

26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на четвертом энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, разрушивший часть реакторного блока и машинного зала. Образовавшееся радиоактивное облако накрыло не только территории современных Украины, Беларуси и России, но и многих европейских государств – Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии.

С самого начала Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. В ликвидации аварии были задействованы около 600 тыс. человек. Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Более 2,5 млн жителей Украины страдают от заболеваний, вызванных облучением, и около 80 тысяч из них получают помощь. Точное количество погибших от заболеваний вызванных аварией до сих пор не известно.

"34-я годовщина Чернобыльской катастрофы... 34 года назад мир узнал слово "Чернобыль", - напомнили в государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС".

Накануне вечером в Славутиче почтили погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В этом году церемония прошла в условиях карантинных ограничений.

"Накануне печальной годовщины представители городского самоуправления обратились к славутичанам с предложением соблюдать карантин и вспомнить погибших героев-чернобыльцев не традиционным возложением цветов, а свечой в окне. Жители города прислушались: во многих окнах вечером 25 апреля загорелись свечи, а на центральной площади было малолюдно", - говорится в сообщении.

По случаю годовщины аварии на ЧАЭС президент Владимир Зеленский поблагодарил ликвидаторов и представителей других профессий, которые сегодня занимаются восстановлением Чернобыльской зоны и защищают украинцев от новых стихийных дествий.

"Чернобыльская катастрофа - это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранения является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", - отметил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

28 июня президент Владимир Зеленский присвоил звания "Герой Украины" трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.