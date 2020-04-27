Поделиться кровью. Куда исчезли украинские доноры

Доноров крови стало в три раза меньше

Наталья Гонтар четыре раза в год ездит в качестве донора в Киевский городской центр крови. И карантин эту традицию не нарушил – в начале апреля она в очередной раз поехала сдавать кровь. Девушка уверяет, что заразиться не боялась. «Там все очень грамотно сделано для того, чтобы люди внутри центра могли максимально дистанцироваться друг от друга», – объясняет она. По словам Натальи, на скамейках в коридоре сидеть рядом с другими посетителями нельзя, да и в кабинеты врачей теперь можно заходить лишь по одному.

Несмотря на то что Киевский центр крови принял все необходимые меры безопасности, за время карантина количество доноров резко сократилось. Если до эпидемии ежедневно сдавать компоненты приходило около 150–200 человек, то теперь их в три-четыре раза меньше. «Вчера у нас было 30 посетителей, сегодня – 50», – рассказывает Фокусу Оксана Мулярчук, заместитель директора центра. По ее словам, даже 200 доноров в день позволяли закрыть потребности киевских больниц лишь на 85%.

Как раз для того, чтобы сбалансировать отсутствие необходимого количества донорской крови, украинские медучреждения переносят плановые операции на более поздний период. Это позволяет хоть в какой-то мере экономить донорскую кровь.

Тем не менее далеко не все пациенты «ушли на карантин», многие продолжают нуждаться в переливании. «В первую очередь речь идет об онкогематологических больных», – подчеркивает Оксана Мулярчук. Их количество в стране сейчас выросло за счет тех, кто раньше проходил лечение за границей, но теперь из-за эпидемии и закрытых границ не имеет такой возможности. Вторую группу постоянных реципиентов составляют роженицы, их в Украине за это время тоже меньше не стало. За последнее время, по словам Мулярчук, в столице значительно увеличилось количество ДТП, и пострадавшие в авариях нередко нуждаются в донорской крови.

«При норме в центре должен быть сформирован запас на неделю вперед, но сейчас у нас хватит компонентов лишь на ближайшие три-четыре дня», – уточняет замдиректора. На сайте учреждения есть наглядная инфографика, показывающая, какая группа крови в наличии, а какая уже заканчивается. По состоянию на 23 апреля в центре наблюдается критическая ситуация со второй отрицательной и четвертой отрицательной. Оксана Мулярчук рассказывает, что в минувшие выходные в больницу с ожогами поступил один из пожарных, тушивших огонь в Чернобыльской зоне. Запасы крови с отрицательным резус-фактором ушли на него.

По состоянию на 27 апреля сайт Киевского центра крови показывает нехватку по двум группам

Такси для донора

Отчасти украинцы перестали сдавать кровь из-за страха заразиться COVID-19 во время поездки в специализированное учреждение. Еще часть доноров боятся передать коронавирусную инфекцию другим людям в том случае, если сами являются ее бессимптомными носителями. Впрочем, как объясняет Оксана Мулярчук, на сегодня в мире нет подтвержденных случаев распространения болезни таким образом.

Однако основная причина снижения донорской активности связана с более обыденным фактором – отсутствием общественного транспорта в городе. Желающие пожертвовать свою кровь просто не могут добраться до пункта переливания. В киевском центре смогли частично решить эту проблему. Здесь есть один автомобиль, на котором бесплатно транспортируют доноров. «Физически за день таким образом мы можем перевезти туда-обратно не более десяти человек», – рассказывает замдиректора. По факту заявки на транспорт на сайте центра ежедневно оставляют около пяти-шести киевлян.

Большой проект по транспортировке желающих сдавать кровь запустили общественные организации «ДонорUA» и «Варто Жити» при партнерской поддержке сервиса Uklon. Они уже почти месяц бесплатно возят доноров в разных регионах Украины. 30 марта проект «Такси для донора» запустился в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Одессе и Львове. Позже эта услуга стала доступна в Ивано-Франковске, Чернигове, Виннице, Сумах, Николаеве и Кривом Роге. За это время общественники перевезли в общей сложности более пятисот людей. Активнее всего услугой пользуются доноры в Киеве. В то же время в Запорожье, например, заявку на такси подало лишь четыре человека. «Когда мы связывались с Запорожским центром крови, там сказали, что у них пока достаточно запасов. Возможно, именно поэтому сотрудники центра не предлагают воспользоваться такой услугой донорам в городе», – объясняет Виктория Самошина, проект-менеджер общественной организации «ДонорUA».

Поездки в рамках проекта осуществляются с помощью специальных промокодов для вызова такси номиналом в 120 грн в одну сторону. Если стоимость услуги из-за большого расстояния превышает этот лимит, разницу пассажир должен покрыть самостоятельно.

В первые две недели работы услуги авторы проекта столкнулись со случаями жульничества: люди регистрировались на сайте, но использовали бесплатное такси для личных нужд. Чтобы избежать таких ситуаций, в организации запустили два варианта получения промокода. Тем, кто давно зарегистрирован на платформе «ДонорUA», он высылается в личный кабинет автоматически. Если же человек создал аккаунт после старта проекта, тогда с ним связываются администраторы, задают уточняющие вопросы, после чего принимают решение о предоставлении пользователю такой услуги.

Киевский центр крови, в свою очередь, сейчас ведет переговоры с Ассоциацией велосипедистов о возможности бесплатной аренды велосипедов для доноров. «Некоторые люди добираются в наши три пункта сдачи крови на своих велосипедах, и мы подумали, что надо предоставить такую возможность и другим», – объясняет Фокусу Оксана Мулярчук. По ее словам, для этого также будут использоваться специальные промокоды.

Проблема с дефицитом донорской крови обсуждалась экспертами еще в конце марта, но МОЗ Украины отреагировал на это лишь спустя месяц после начала карантина. Максим Степанов, министр здравоохранения, в ходе пресс-брифинга 17 апреля призвал глав облгосадминистраций решить вопрос с транспортировкой доноров. А 22 апреля Кабмин, продлив ограничения в государстве, одновременно разрешил донорам передвигаться в общественном транспорте. Впрочем, как будет осуществляться контроль за тем, чтобы автобусами и троллейбусами могли воспользоваться именно доноры, пока не совсем понятно.

Поделиться с соседями невозможно

Ситуация с наличием компонентов в центрах крови по регионам Украины складывается неравномерно. Например, в Волынском областном центре службы крови, по информации организации «ДонорUA», достаточно необходимых доз. Стабильная ситуация также в Днепропетровской и Закарпатской областях. А вот в Винницком облцентре крови запасов мало, а некоторых компонентов критически не хватает.

В таких условиях кажется логичным, если бы украинские банки крови могли обращаться к соседним регионам с просьбой помочь и поделиться своими запасами. Однако, как уточняет Оксана Мулярчук, сегодня такая возможность для центров юридически не прописана. «Киевский центр крови, например, не может купить необходимые дозы у своих харьковских коллег. Такой финансовый механизм просто не предусмотрен государством», – комментирует эксперт.

Тем не менее обратиться в любой банк крови в Украине и купить компоненты может больница, где находится пациент, нуждающийся в переливании. Но, как правило, поиск крови ложится на плечи самого реципиента. Именно больные вынуждены искать для себя необходимые дозы по всей стране. «Сегодня, например, были звонки из Черниговской и Одесской областей, потому что в местных центрах крови не хватает компонентов», – рассказывает замдиректора Киевского центра.

Нормативная база – не единственная причина, по которой доставить кровь в другие регионы сегодня практически невозможно. Как поясняет Мулярчук, транспортировка доз должна проходить с соблюдением «холодовой цепи», то есть при оптимальном температурном режиме хранения. Машины с таким оборудованием нет ни в одном из 24 центров крови в Украине. «Это означает, что мы можем передать свои запасы компонентов лишь в границах 200–250 км, но не дальше», – подчеркивает собеседница Фокуса.

Украинские специалисты пытаются вынести эти проблемы для обсуждения на государственном уровне с 2014 года, когда из-за войны и ранений украинских военнослужащих транспортировка донорской крови стала особенно актуальной. Но за это время вопросы о возможностях перевозки компонентов так и не появились в повестке дня украинского правительства.

Плата за кровь

На сегодня в Киевском центре кровь можно сдавать по двум схемам: за оплату или без денежного вознаграждения. Если человек делает это бесплатно, то все равно получает компенсацию в размере 37 грн на питание, а также справку, позволяющую получить выходной на работе в день сдачи крови и плюс один день к отпуску. Если человек хочет получить плату, то к 37 грн ему плюсуется еще 35 грн, однако в этом случае на выходные дни он уже претендовать не может.

Как объясняет Оксана Мулярчук, из-за карантина и дефицита крови вопрос повышения оплаты для доноров не поднимался. В целом же, по словам замдиректора центра, Украина сейчас идет к тому, чтобы полностью отменить оплату за добровольную сдачу крови, оставив лишь компенсации. Это должно произойти в рамках соглашения о евроинтеграции государства. «Если человек хочет получить оплату за свою кровь, то он не всегда станет рассказывать об имеющихся у него инфекционных заболеваниях или возможных контактах [с больными людьми], а значит, нет уверенности в безопасности такого донорства», – уточняет эксперт. В то же время тот, кто не нуждается в вознаграждении, готов предоставить всю информацию о себе.