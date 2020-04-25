Освободите психбольницу. Что происходит в украинских больницах из-за сокращения врачей

В конце недели медицинское пространство страны взорвала новая зрада: 23 и 24 апреля в соцсетях стали появляться посты о массовых сокращениях персонала в психиатрических клиниках. Писали о десятках сотрудников, которым предложили уволиться. Так неожиданно в дома врачей и пациентов пришел второй этап медицинской реформы. Фокус разбирался, что произошло, на что жалуются медики и чем реформа закончится.

С 1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы, в ходе которого изменяются механизмы финансирования медучреждений. Больницам начали платить за количество пациентов, и в случае, если таковых будет мало, а денег не хватать, – придется закрывать медучреждения или сокращать персонал.

Почти тысяче больниц не хватает средств

О первых показателях второго этапа реформы уже сообщил Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, – картина не ободряющая.

"В связи со стартом второго этапа реформы здравоохранения все наши учреждения здравоохранения – городские, районные, областные больницы – перешли на другую систему финансирования. То есть финансируются через Национальную службу здоровья Украины по договорам за конкретные медицинские услуги. Из более чем 1600 договоров, заключенных с медицинскими учреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Они в 2020 году получат меньше денег, чем это было в 2019 году. И это уменьшение – от 10 до 50%", – сообщил Степанов во время онлайн-брифинга 22 апреля.

Так, к примеру, в Запорожье Областной центр экстренной медицинской помощи недополучит в 2020 году 67 млн грн.

«Последствия такого недофинансирования, по прогнозам руководства департамента охраны здоровья Запорожской области, – это сокращение бригад скорой помощи со 154 до 110. То есть, с одной стороны, будут уволены люди. С другой – мы понимаем, что большое количество людей, которые звонят в «103», будут более длительное время ожидать прибытия скорой помощи, – сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, в зоне особого риска из-за недостаточного финансирования находятся противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медпомощь. Поэтому он поручил департаментам здравоохранения подать в Минздрав полные планы «оптимизации сферы», чтобы сравнить с данными, полученными в ходе аудита системы.

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«Сокращение медиков является главным риском имплементации второго этапа медреформы», – добавил министр.

И пока ожидаются результаты аудита второго этапа медреформы, врачей все же увольняют.

Зарплата – согласно финансовым возможностям больницы

Социальные сети разрывает от новостей о массовом сокращении персонала в психиатрических больницах.

«Я работаю в крупной психиатрической больнице – КНПКЛ «ПСИХІАТРІЯ» города Киева, в отделении острых психозов на 35 коек. Койки у нас весь последний год заполнены на 99% острыми психотическими пациентами. На сутки остаются одна медсестра и две санитарки, которые имеют дело с возбужденными, суицидальными, агрессивными, соматически тяжелыми пациентами, пациентами со СПИДом, сифилисом и т. д. Получает санитарка около 3,5 тыс. грн в месяц, медсестра – около 5 тыс. Я, врач-психиатр высшей категории со стажем работы 17 лет, получаю на руки 8 тыс. грн. В этих тяжелых условиях запустили медицинскую реформу, призванную, как я понимаю, сделать медицину более качественной и доступной, а оплату труда медиков – более достойной. Нас уверяли, что медики не пострадают, сокращений и снижения зарплаты не будет. В четверг объявили, что все подработки и совместительства с персонала снимают. В пятницу перед Пасхой выдали аванс в размере 1500 грн, в моем случае – вместо 4 тыс. грн. Во вторник после Пасхи объявили, что все должны подписать приказ, что готовы работать за минимальный оклад, у меня это 3800 грн. А также объявили, что в каждом отделении должны быть уволены 11 сотрудников. В случае моего отделения – из 25» – написала на своей страничке в «Фейсбуке» доктор Наталья Стримовская.

Вместе с тем в Сети появляются и фото приказа об изменениях условий труда в клинической больнице «Психиатрия», но формулировок «увольнение» или «сокращение» в документе нет. Якобы требование об увольнении работникам озвучили устно.

В приказе сказано, что в условиях начатого второго этапа медреформы теперь фактический размер зарплаты работников будет определяться согласно финансовым возможностям медучреждения, но не меньше гарантированного государством уровня минимальной заработной платы.

И пока многие пользователи «Фейсбука» сомневаются в достоверности массового сокращения работников психиатрических больниц, сообщения об увольнении продолжают всплывать, но лишь на просторах Сети.

«Я тоже работаю в психиатрии (психолог). Нас из тринадцати человек сократили одиннадцать. Психиатрическая служба в полнейшем упадке. Сотрудники, которые ещё остались, тоже не в лучшем положении. Пациенты звонят, пишут, задают вопросы, как им быть дальше. Все очень огорчены и напуганы. А это явно не способствует улучшению их состояния...» – сообщает Наталья Саенко из Кривого Рога.

А вот в Киевской городской психиатрической больнице №1 им. Павлова (известная в народе как Павловка) комментировать ситуацию некогда – работа в медучреждении кипит. Ведь карантин очень серьезно отразился на больных с хроническими психическими заболеваниями. Больница сейчас заполнена по максимуму. Об этом ранее журналистам сообщила Елена Тараненко, врач-психиатр, завотделением больницы.

«У нас небольшие отделения, и они сейчас заполнены по максимуму, поэтому даже тяжелым пациентам проблематично пропасть в больницу. Но безотлагательную помощь тяжелые больные получают вовремя и в полном объеме. Для окружающих они не опасны, поскольку по улицам не ходят, все сейчас по домам», – сказала Тараненко.

Не будет зарплаты – не будет и персонала

«Нынешняя реформа похожа на вопрос о трансплантологии в Украине. Отложили на три месяца. Отложат еще на три месяца. Потом отменят. Чем грозит реформа? Снижением зарплат, увольнением персонала, закрытием больниц», – высказал свое мнение Фокусу Игорь Писаренко, врач-анестезиолог, трансплант-координатор Городской клинической больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожья.

Также на своей страничке в «Фейсбуке» врач приводит наглядный пример экономики второго этапа реформы:

«НСЗУ платит за амбулаторный диализ 1894 грн. Стоимость расходников на один гемодиализ – 1906 грн. Зарплата, коммуналка, лекарства не прослеживаются. Как пройдет май, никто не представляет. Да, стационарный гемодиализ вообще в НСЗУ отсутствует», – пишет Игорь Писаренко и предугадывает дальнейший ход событий. – «Сначала не будет зарплаты, потом персонала, после – и диализа».

Массового сокращения нет и не будет

Но Павел Ковтонюк, экс-замминистра здравоохранения, считает, что медицинская реформа направлена на улучшение качества медицины в стране, другой вопрос, что к реформе нынешние власти плохо подготовились.

«С сентября 2019 года и до сегодня реформу никто толком не готовил, все копилось до 1 апреля, и была лишь цель начать, а как начать и что делать, непонятно. Теперь будет очень больно всем. Вместо того чтобы начать подготовку к реформе еще с осени прошлого года, занимались скандалами с персоналами, выдавливанием главы Национальной службы здоровья, какими-то аудитами реформы – всем чем угодно, но не подготовкой больниц к этому этапу», – говорит Фокусу Ковтонюк.

В отличие от первичного звена медицины, больниц в Украине очень много, и, по мнению экс-замминистра здравоохранения, многие из них работают неэффективно.

«Когда стали переводить эти больницы на систему реальной оплаты – деньги за услуги, начались проблемы. Областные и городские больницы в этом случае выигрывают, у них имеется постоянный поток пациентов. А есть диспансеры, санатории и другие медучреджения, попадающие под классификацию монобольниц: психиатрические, тубдиспансеры, кожвендиспансеры и пр. Было понятно еще несколько лет назад, что в таких больницах дебет с кредитом сходиться не будет. Лечат одного-двух пациентов, но при этом содержать нужно все здание и выплачивать всему персоналу зарплату. И вот, начиная с сентября прошлого года, нужно было садиться и считать аудит, ведь еще тогда все понимали, что второй этап реформы начнется», – продолжает Павел Ковтонюк.

К слову, экс-замминистра здравоохранения ставит под сомнение массовые увольнения людей в психиатрических больницах.

«Я уже наученный опытом: еще во время первого этапа реформы кричали, что начинаются массовые увольнения, но не было массовых увольнений, хотя скандалов было много. Почему об этом сейчас пишут в Сети? Предполагаю, что работники медучреждений недавно получили аванс. Дело в том, что НСЗ пересчитали первый транш денег, выдали больницам, и медики увидели, что то, о чем говорили два года, оказалось не шуткой. Денег пришло меньше. Я прогнозирую, что теперь больницы пойдут к своему мэру, в областную раду и скажут, что закрываются, мол, все плохо. И тут начнутся поиски вариантов и дофинансирования. До конца месяца все это перекипит. Да и массового сокращения в рамках реформы не предвидится – врачей начнут переводить из монобольниц в многопрофильные», – уверен Павел Ковтонюк.