Мы всё закончим. Зеленский пообещал довести до конца земельную и медицинскую реформы

Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Bloomberg, передает Офис президента.

"Земельная реформа – это реформа и президента, и правительства, мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земель сельскохозяйственного назначения – ред.), в комитетах. Мы закончим эту реформу", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении – это только первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики.

"Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, – нужны отдельные люди в Украине, отдельная организация. Это должен говорить и делать профильный министр", – сказал Зеленский.

Он убежден, что несмотря на сопротивление оппозиции и блокирования документа с помощью огромного количества поправок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.

"Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать", – сказал он.

Зеленский доволен первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

В то же время Зеленский акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.

Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.

Как ранее сообщал Фокус:

В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября.