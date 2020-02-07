Арахамия назвал дату возможного голосования по земле

Голосование может состоятся 16-17 апреля

При нынешних темпах рассмотрения правок финальное голосование за законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения может произойти 16-17 апреля.

Такое мнение выразил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парламента, пишет Левый берег.

По его словам, депутаты успели дойти только до 216-й правки за два дня, а это около 5% от их общего количества.

"Вчера мерили скорость прохождения правок, сегодня еще домеряем, но она ж не ускоряется. Если с такой скоростью будем двигаться, если взять во внимание, сколько у нас пленарных недель, то это случится где-то 16-17 апреля", – сказал он.

Арахамия пошутил, что парламентским корреспондентам можно взять отпуск как минимум на месяц, так как в парламенте в ближайшее время ни новостей, ни событий интересных происходить не будет.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада приступила к рассмотрению закона №2278-10 об открытии рынка земли.

Заседание началось с задержкой в полтора часа. Сразу после его открытия шесть раз объявлялся перерыв. Депутаты вернулись с перерыва в 11:30. К этому времени в президиуме парламента и возле трибуны собрались представители оппозиционных фракций "ОПЗЖ" и "Батькивщина". В частности, Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

Возле трибуны произошла потасовка между "слугой народа" Артемом Дмитруков и представителем "Батькивщины" Владимиром Кабаченко, после присоединились и другие нардепы.

В течение вчерашнего заседания депутаты успели рассмотреть 184 правки к законопроекту из 4000 ранее подготовленных.

Как ранее сообщал Фокус:

В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября.