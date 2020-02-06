Рада рассмотрела 184 правки к законопроекту о рынке земли. Осталось еще 3834
2020-02-06 20:11:58
Процесс голосования за поправки к документу продолжится 7 февраля
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук около 19:30 закрыл вечернее заседание парламента, на котором рассматривали правки к законопроекту о рынке земли. Об этом сообщает Левый берег.
"Уважаемые друзья, 19:29. Давайте все таки закроем сегодняшнее заседание и встретимся завтра утром. Я объявляю вечернее заседание закрытым", – объявил Стефанчук под крики депутатов "Браво!".
В течение сегодняшнего заседания депутаты успели рассмотреть 184 правки к законопроекту из 4000 ранее подготовленных. Процесс голосования за поправки к документу продолжится 7 февраля.
Напомним, сегодня Верховная Рада приступила к рассмотрению закона №2278-10 об открытии рынка земли.
Заседание началось с задержкой в полтора часа. Сразу после его открытия шесть раз объявлялся перерыв. Депутаты вернулись с перерыва в 11:30. К этому времени в президиуме парламента и возле трибуны собрались представители оппозиционных фракций "ОПЗЖ" и "Батькивщина". В частности, Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова.
Возле трибуны произошла потасовка между "слугой народа" Артемом Дмитруков и представителем "Батькивщины" Владимиром Кабаченко, после присоединились и другие нардепы.
После этого уже в самом зале произошла еще одна небольшая потасовка. Мажоритарщик Серей Рудык пытался пройти к трибуне, но его не пропустили "слуги народа".
В конечном итоге, Давид Арахамия предложил работать не до восьми вечера, а до 19:30.
Как ранее сообщал Фокус:
- В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября.
- Ко второму чтению он был существенно изменен в соответствии с предложениями Зеленского.