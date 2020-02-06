Рада рассмотрела 184 правки к законопроекту о рынке земли. Осталось еще 3834

Процесс голосования за поправки к документу продолжится 7 февраля

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук около 19:30 закрыл вечернее заседание парламента, на котором рассматривали правки к законопроекту о рынке земли. Об этом сообщает Левый берег.

"Уважаемые друзья, 19:29. Давайте все таки закроем сегодняшнее заседание и встретимся завтра утром. Я объявляю вечернее заседание закрытым", – объявил Стефанчук под крики депутатов "Браво!".

В течение сегодняшнего заседания депутаты успели рассмотреть 184 правки к законопроекту из 4000 ранее подготовленных. Процесс голосования за поправки к документу продолжится 7 февраля.

Напомним, сегодня Верховная Рада приступила к рассмотрению закона №2278-10 об открытии рынка земли.

Заседание началось с задержкой в полтора часа. Сразу после его открытия шесть раз объявлялся перерыв. Депутаты вернулись с перерыва в 11:30. К этому времени в президиуме парламента и возле трибуны собрались представители оппозиционных фракций "ОПЗЖ" и "Батькивщина". В частности, Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

Возле трибуны произошла потасовка между "слугой народа" Артемом Дмитруков и представителем "Батькивщины" Владимиром Кабаченко, после присоединились и другие нардепы.

После этого уже в самом зале произошла еще одна небольшая потасовка. Мажоритарщик Серей Рудык пытался пройти к трибуне, но его не пропустили "слуги народа".

В конечном итоге, Давид Арахамия предложил работать не до восьми вечера, а до 19:30.

Как ранее сообщал Фокус:

В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября.