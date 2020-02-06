Депутаты взялись за земельную реформу. Что происходит в Раде (обновляется)

Рассмотрение законопроекта может занять несколько дней

Верховная Рада приступила к рассмотрению закона №2278-10 об открытии рынка земли.

Депутатам предстоит рассмотреть около 4,5 тыс. правок. Около 3 тыс. из них поданы фракцией "Оппозиционной платформы – За жизнь". Завтра в Раде должны заслушать доклад Кабмина Алексея Гончарука. Таким образом, рассмотрение законопроекта о рынке земли может растянуться на неделю.

Глава партии "Слуга народа" предложил сегодня продлить работу заседания до 20:00, однако эту инициативу поддержали только 222 нардепа. После того, как Давид Арахамия предложил поставить вопрос снова на голосование в президии Рады потолкались депутаты от "Батькивщины" и "Слуги народа".

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Дмитрий Разумков выступил с трибуны Рады, его место в президиуме занято Юлией Тимошенко. Спикер заявил, что рассматривать законопроект будут согласно нормам регламента и призвал депутатов не устраивать провокации.

Поправки к закону о рынке земли / Фото: Ustinova Alexandra / Facebook

Фактически сегодняшнее заседание началось с задержкой в полтора часа. Сразу после его открытия шесть раз объявлялся перерыв. Депутаты вернулись с перерыва в 11:30. К этому времени в президиуме парламента и возле трибуны собрались представители оппозиционных фракций "ОПЗЖ" и "Батькивщина". В частности, Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

Вице-спикер Руслан Стефанчук поставил на голосование проекты постановлений об отмене закона о среднем образований и внесения изменений в налоговый кодекс. Оба документа депутаты отклонили, после чего Стефанчук объявил еще один перерыв до 12:30. Закончился он только в 12:50

Сегодня утром состоялось заседании фракции "Слуги народа" с участием президента Владимира Зеленского. По его итогам большинство членов фракции согласились поддержать законопроект.

Одновременно под зданием парламента проходит акция протеста противников предложенной редакции документа – Всеукраинской аграрной рады, Нацкорпуса, "Батькивщины" и ВО "Свобода".

Всеукраинская аграрная рада выступает за поэтапное проведение земельной реформы. Протестующие требуют сначала разрешить продажу земли только физическим лица и не боле 500 га в одни руки, а через несколько лет – юридическим лицам с ограничением в 5 тыс. га.

Напомним, в первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября. Ко второму чтению он был существенно изменен в соответствии с предложениями Зеленского:

право собственности на землю могут получить только физические лица - граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община;

банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2 лет;

допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины возможен только после принятия соответствующего решения на референдуме;

даже в случае позитивного решения на референдуме будет действовать запрет на покупку земли юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, а также физическим лицам, в отношении которых применены санкции

иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума;

снижен лимит на покупку земли с 210 тыс. га до 10 тыс. га в одни руки.

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