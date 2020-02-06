Большинство "слуг народа" поддержали законопроект о рынке земли, – Дубинский

Фракция на заседании при участии президента Украины Владимира Зеленского рассматривала законопроект о рынке земли

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил журналистам, что большинство фракции "Слуга народа" на заседании поддержали законопроект о рынке земли.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Большинство фракции проголосовало за поддержку законопроекта, лично я голосовал против", – сказал он.

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала, что на заседании при участии президента Украины Владимира Зеленского рассматривала законопроект о рынке земли.

"Речь шла о земле. Разбирали дополнительные нюансы. Будем работать в Раде вместе над этим проектом", – сказала она.

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