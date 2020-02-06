Большинство "слуг народа" поддержали законопроект о рынке земли, – Дубинский
2020-02-06 10:37:42
Фракция на заседании при участии президента Украины Владимира Зеленского рассматривала законопроект о рынке земли
Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил журналистам, что большинство фракции "Слуга народа" на заседании поддержали законопроект о рынке земли.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Большинство фракции проголосовало за поддержку законопроекта, лично я голосовал против", – сказал он.
Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала, что на заседании при участии президента Украины Владимира Зеленского рассматривала законопроект о рынке земли.
"Речь шла о земле. Разбирали дополнительные нюансы. Будем работать в Раде вместе над этим проектом", – сказала она.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Госгеокадастр внесены только 17 млн га земель (29% от общего количества).
- "Земельная" реформа может заблокировать Раду на несколько месяцев.
- Немецкие фермеры считают доработанный проект закона по рынку земли (№2178-10) дискриминационным.
Loading...