Немецкие аграрии в письме объяснили Зеленскому, что не так с открытием рынка земли
2020-01-14 12:43:17
Иностранные фермеры считают, что "земельная" реформа приведет к оттоку инвестиций и сокращению конкуренции в аграрном секторе
Немецкие фермеры считают доработанный проект закона по рынку земли (№2178-10) дискриминационным.
Об этом они заявили в письменном обращении к президенту и премьеру Украины, а также главе Верховной Рады. Письмо опубликовал министр экономики Тимофей Милованов.
По словам иностранных фермеров, они обрабатывают украинскую землю уже не один год и основа их деятельности – работа на арендованных землях.
Земледельцы опасаются ситуации, когда, после отмены моратория, они все-равно не смогут купить землю у государства.
"Считаем, что такие ограничения приведут к неравным условиям деятельности на одном рынке... Как следствие – на этом рынке будет ограничение конкуренции", – говорится в письме.
В обращении отмечается, что, в случае принятия законопроекта, землю смогут покупать конкурирующие компании. "И мы частично или полностью утратим средства к существованию", – говорят фермеры.
Даже более того: такие действия власти могут быть сигналом для инвесторов, ведь они, из-за отсутствия гарантий долгосрочного использования земли, будут опасаться вкладывать в Украину.
"Начальный компромисс" немецкие аграрии видят в возможности покупать землю тем иностранцам, которые работают в Украине не менее трех лет.
Большинство подпсиавшихся под письмом – немцы. Есть также фермеры из Нидерландов и Чехии.
3 января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.
В проекте появилась норма о продаже земли иностранцам только после референдума, а также о праве покупать землю только украинскими гражданами или юридическими лицами, основанными гражданами Украины.
Также устанавливается ограничение на право владеть землей в 10 тыс. гектаров в одни руки.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.
- В первый день работы Рады после Нового года под парламентом собрались протестующие против аграрной реформы. Среди участников акции – представители ассоциации фермеров, ВО "Свобода" и Нацкорпуса.