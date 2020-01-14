Немецкие аграрии в письме объяснили Зеленскому, что не так с открытием рынка земли

Иностранные фермеры считают, что "земельная" реформа приведет к оттоку инвестиций и сокращению конкуренции в аграрном секторе

Немецкие фермеры считают доработанный проект закона по рынку земли (№2178-10) дискриминационным.

Об этом они заявили в письменном обращении к президенту и премьеру Украины, а также главе Верховной Рады. Письмо опубликовал министр экономики Тимофей Милованов.

По словам иностранных фермеров, они обрабатывают украинскую землю уже не один год и основа их деятельности – работа на арендованных землях.

Земледельцы опасаются ситуации, когда, после отмены моратория, они все-равно не смогут купить землю у государства.

"Считаем, что такие ограничения приведут к неравным условиям деятельности на одном рынке... Как следствие – на этом рынке будет ограничение конкуренции", – говорится в письме.

В обращении отмечается, что, в случае принятия законопроекта, землю смогут покупать конкурирующие компании. "И мы частично или полностью утратим средства к существованию", – говорят фермеры.

Даже более того: такие действия власти могут быть сигналом для инвесторов, ведь они, из-за отсутствия гарантий долгосрочного использования земли, будут опасаться вкладывать в Украину.

"Начальный компромисс" немецкие аграрии видят в возможности покупать землю тем иностранцам, которые работают в Украине не менее трех лет.

Большинство подпсиавшихся под письмом – немцы. Есть также фермеры из Нидерландов и Чехии.

3 января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.

В проекте появилась норма о продаже земли иностранцам только после референдума, а также о праве покупать землю только украинскими гражданами или юридическими лицами, основанными гражданами Украины.

Также устанавливается ограничение на право владеть землей в 10 тыс. гектаров в одни руки.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.