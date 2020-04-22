Из-за второго этапа медреформы финансирование 934 больниц сократится на 10-50%, – Минздрав

По словам Максима Степанова, сейчас идет аудит медицинской сферы, по итогам которого внесут изменения с целью избежать сокращения медработников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медреформы может быть уволено большое число медработников.

Об этом Степанов заявил на брифинге.

"Что касается сокращения медицинских работников, я вижу в этом один из главных рисков имплементации второго этапа реформы. Мы должны понять, что наши медработники, наши врачи – это главный ресурс нашего здоровья, предоставления нам медицинской помощи", – говорит он.

По словам министра, сейчас идет аудит медицинской сферы, по результатам которого "мы будем исправлять, вносить определенные изменения, чтобы сокращения медицинских работников не происходило".

Cтепанов говорит, что из-за изменения приципов финансирования в 2020 году 984 больницы получат в этом году меньше средств, чем в прошлом.

"В связи со стартом второго этапа системы здравоохранения все наши учреждения здравоохранения перешли на другую систему финансирования. Это городские больницы, районные и областные больницы. То есть, они финансируются через Национальную службу здоровья по договорам на конкретные медуслуги. Во время аудита из более чем 1600 договоров, заключенных с медучреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Это означает, что они получат средства в 2020 году меньше, чем это было в 2019 году", – заявил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что по некоторым больницам уменьшение финансирования составляет от 10% до 50%.

"Например, Центр экстренной медпомощи Запорожской области. Это "103". Недофинансирование в этом году будет составлять 67 млн гривен по сравнению с 2019 годом. Последствия такого недофинансирования – это сокращение бригад скорой со 154 до 110. То есть, будут уволены люди", – говорит Степанов.

С 1 апреля коммунальные медицинские учреждения (районные, городские и областные больницы) вошли в реформу, подписав договора с Национальной службой здоровья, согласно которым деньги им будут выплачиваться в зависимости от количества получивших лечение пациентов.

Финансирование больницы будет зависеть не от количества мест в целом, а от количества пациентов, пользующихся ее услугами.

Как ранее сообщал Фокус:

На заседании Кабмина была принята Программа медицинских гарантий, по которой большинство медуслуг в Украине будут бесплатными, что является вторым этапом медреформы.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность отсрочки второго этапа медицинской реформы.