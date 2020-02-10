Гончарук анонсировал бесплатный пакет медуслуг для украинцев
2020-02-10 22:31:09
Сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья Украины работают с регионами для своевременного старта второго этапа медреформы
С 1 апреля будут получать бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья Украины работают с регионами для своевременного старта второго этапа медреформы.
"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Если медучреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с ним, значит, больница не получит финансирование. Тогда деньги на его содержание будет выделять местная власть", – заявил премьер.
По словам Гончарука, готовы уже 97% учреждений, которые предоставляют специализированную медицинскую помощь.
Программа медицинских гарантий, которая запустится с апреля, будет включать:
- первичную помощь;
- экстренную помощь;
- амбулатарно-поликлиническую (услуги профильного врача, к которому отправил семейный доктор);
- стационар;
- паллиативную медицинскую помощь (обслуживание неизлечимых заболеваний);
- медицинскую реабилитацию;
- помощь в связи с родами;
- реимбурсацию лекарственных средств.
"Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев – они уже заплатили за медицинскую помощь со своих налогов", – заверяет премьер.
Как ранее сообщал Фокус:
- После назначения на должность новый глава МОЗ Зоряна Скалецкая назвала своей первоочередной задачей выравнивание зарплат врачей, поскольку у одних она высокая, а у других – 5-6 тыс. гривен.
- Также она сообщила, что медреформа вторичного звена в Украине начнется в 2020 году, ориентировочно – с 1 апреля.