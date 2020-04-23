Степанов прокомментировал голодовку директора больницы в Днепре

По словам Инессы Шевченко, голодовка – акция протеста в поддержку врачей со всей Украины, которым после начала второго этапа медреформы может не хватить денег на зарплаты

Генеральный директор областной реабилитационной больнице в Днепре Инесса Шевченко во вторник объявила голодовку из-за запуска второго этапа медицинской реформы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По ее словам, голодовка – акция протеста в поддержку врачей со всей Украины, которым после начала второго этапа медреформы не будут доплачивать зарплату.

"Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны не получат заработной платы. Сейчас, если больницы выплатили аванс, то на заработную плату, за очень маленьким исключением, денег нет. Для того, например, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 млрд 330 млн государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 млн, то есть в 4,5 раза меньше", – сказала Шевченко.

Акция, которую начала 21 апреля, бессрочная, говорит врач. Она также надеется, что ее протест поддержат коллеги в Украине и за рубежом.

Сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на ситуацию. По его словам, недофинансирование больницы, и как результат нехватка денег для выплаты зарплат, связана с начало второго этапа медреформы.

"Во-первых, согласно сообщениям, это не касается доплат, которые связаны с Covid-19, это касается уменьшения зарплат, которая появилась после второго этапа реформы. Это касается в том числе и заведения, где она является руководителем, по тому что они получили дефицит в сравнении с предыдущим годом и это напрямую будет зависить на зарплату медработников", – сказал Степанов.

При этом он не сообщил, как Минздрав собирается реагировать на ситуацию.

Накануне Степанов сообщил, что из-за второго этапа медреформы финансирование 934 больниц сократится на 10-50%. По его словам, сейчас идет аудит медицинской сферы, по итогам которого внесут изменения с целью избежать сокращения медработников.

С 1 апреля коммунальные медицинские учреждения (районные, городские и областные больницы) вошли во второй этап медицинской реформы, подписав договора с Национальной службой здоровья, согласно которым деньги им будут выплачиваться в зависимости от количества получивших лечение пациентов.

Финансирование больницы будет зависеть не от количества мест в целом, а от количества пациентов, пользующихся ее услугами.

Как ранее сообщал Фокус:

На заседании Кабмина была принята Программа медицинских гарантий, по которой большинство медуслуг в Украине будут бесплатными, что является вторым этапом медреформы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после коронавируса нужно полностью изменить подход к проведению медицинской реформы.