Зеленский: Продуктовые рынки могут возобновить работу уже с 1 мая

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мер, могут возобновить свою работу уже в эту пятницу, 1 мая.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен Кабмином на внеочередном заседании в среду, 29 апреля.

"Я знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу", – сказал Зеленский.

Президент особо подчеркнул важность соблюдения мер безопасности, отметив, что жизнь и здоровье украинцев стоит на первом месте.

Но хочу подчеркнуть – только при условии соблюдения всех правил безопасности. Рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров, очень важны. Но жизнь и здоровье украинцев – превыше всего", – сказал Зеленский.

Напомним, в последнии дни по всей Украине прокатилась волна протестов против закрытия продовольственных рынков. Подобные митинги прошли в Кривом Роге, Краматорске и других городах. Накануне в знак протеста против закрытия оптового овощного рынка под Херсоном перекрыли мост через Днепр местные фермеры.

27 апреля мэр Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой разрешить возобновить работу продуктовых рынков в городе.

Как ранее сообщал Фокус:

МОЗ Украины ранее определил условия, при которых разрешается работать продуктовым рынкам во время карантина. Однако позже, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что постановление утрачивает силу с 14 апреля, в связи с большим количеством нарушений. После этого в большинстве городов рынки закрылись по решению местных властей.