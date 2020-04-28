Статистика коронавируса в Украине на 28 апреля: за сутки – 401 новый случай и 19 смертей

За прошедшие сутки в Украине подтвержден 401 новый случай коронавируса. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего по Украине с начала эпидемии зафиксировали 9 410 случаев заболевания COVID-19. Среди подтвержденных – 639 детей и 1 843 медиков.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 6 430 человек, в т.ч. 1 532 медработников. На госпитализации – 2 980 человек (311 медиков).

На аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находится 121 человек. Среди них – один ребенок и 7 медиков.

Вследствие осложнений умерли 239 челвоек (132 мужчин и 107 женщин). 85% от всех умерших – люди в возрасте старше 50 лет.

В целом, 992 пациента уже выздоровели.

Общая статистика по областям выглядит следующим образом:

Винницкая обл. - 406 случаев

Волынская обл. - 260 случаев

Днепропетровская обл. - 318 случаев

Донецкая обл. - 52 случая

Житомирская обл. - 354 случаев

Закарпатская обл. - 387 случаев

Запорожская обл. - 208 случаев

Ивано-Франковская обл. - 783 случаев

Киев - 1298 случаев

Киевская обл. - 604 случаев

Кировоградская обл. - 356 случаев

Львовская обл. - 371 случай

Луганская обл. - 32 случая

Николаевская обл. - 116 случаев

Одесская обл. - 248 случаев

Полтавская обл. - 180 случаев

Ровенская обл. - 553 случаев

Сумская обл. - 95 случаев

Тернопольская обл. - 664 случая

Харьковская обл. - 221 случай

Херсонская обл. - 88 случаев

Хмельницкая обл. - 72 случая

Черкасская обл. - 276 случаев

Черниговская обл. - 39 случаев

Черновицкая обл. - 1429 случаев

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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