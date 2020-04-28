Статистика коронавируса в Украине на 28 апреля: за сутки – 401 новый случай и 19 смертей
2020-04-28 09:24:50
Всего по Украине с начала эпидемии зафиксировали 9 410 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Украине подтвержден 401 новый случай коронавируса. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Всего по Украине с начала эпидемии зафиксировали 9 410 случаев заболевания COVID-19. Среди подтвержденных – 639 детей и 1 843 медиков.
На амбулаторном лечении сейчас находятся 6 430 человек, в т.ч. 1 532 медработников. На госпитализации – 2 980 человек (311 медиков).
На аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находится 121 человек. Среди них – один ребенок и 7 медиков.
Вследствие осложнений умерли 239 челвоек (132 мужчин и 107 женщин). 85% от всех умерших – люди в возрасте старше 50 лет.
В целом, 992 пациента уже выздоровели.
Общая статистика по областям выглядит следующим образом:
Винницкая обл. - 406 случаев
Волынская обл. - 260 случаев
Днепропетровская обл. - 318 случаев
Донецкая обл. - 52 случая
Житомирская обл. - 354 случаев
Закарпатская обл. - 387 случаев
Запорожская обл. - 208 случаев
Ивано-Франковская обл. - 783 случаев
Киев - 1298 случаев
Киевская обл. - 604 случаев
Кировоградская обл. - 356 случаев
Львовская обл. - 371 случай
Луганская обл. - 32 случая
Николаевская обл. - 116 случаев
Одесская обл. - 248 случаев
Полтавская обл. - 180 случаев
Ровенская обл. - 553 случаев
Сумская обл. - 95 случаев
Тернопольская обл. - 664 случая
Харьковская обл. - 221 случай
Херсонская обл. - 88 случаев
Хмельницкая обл. - 72 случая
Черкасская обл. - 276 случаев
Черниговская обл. - 39 случаев
Черновицкая обл. - 1429 случаев
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
-
По состоянию на утро 27 апреля общее количество случаев COVID-19 составляло 2 994 960. При этом, 206 997 человек умерли, 878 955 – выздоровели.
- По состоянию на 27 апреля всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.