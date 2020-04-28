Ресторан "Велюр" — штаб обсуждения программы "преобразования Киева", — Тищенко

Ресторан "Велюр" используется в качестве "штаба для встерчи с помощниками" для обсуждения "плана преобразования Киева". Как заведение питания он не работает. Об этом нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко написал в своей странице в Instagram.

"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слога

м читайте – "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей", – сказал нардеп.

Он говорит, что нарушения карантина не было.

"В "Велюре" же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни", – пишет Тищенко.

Нардеп говорит, что ему стыдно из-за того, что его "редкие и единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными".

"Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время "медиа-охоты", фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально", – сказал Тищенко.

Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей.

Посетителями ресторана оказались нардеп Антон Яценко, партнер олигарха Игоря Коломойского и помощник нардепа от "СН" Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер "Метинвеста" Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.