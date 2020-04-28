СБУ поймала боевиков "ЛНР", которые подорвали четыре моста на Донбассе

СБУ задержала двух боевиков "ЛНР", причастных к подрыву мостов на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что задержаны участники группы террориста Валерия Бергмана с позывным "Немец", которая причастна к ряду диверсионных актов.

По данным следствия, в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте 1,2 тонны аммонита, который использовали для подрыва мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, а также в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области. Еще два моста в Лисичанске были заминированы.

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Самого Бергмана поймали еще в сентябре 2019 года. С октября 2019 по апрель 2020 года СБУ выявила несколько схронов группы Бергмана с самодельными бомбами, гранатами, тротилом, минами и другим оружием.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле 2015 года на одесской железной дороге, на 25 км перегона Ксениево-Акарджа, произошел взрыв.