"В вашем доме — зараженный": власти Днепра помечают подъезды с подозрениями на Covid-19

В Днепре на подъездах домов, откуда были госпитализированы жильцы с подозрением на Covid-19, появились соответствующие объявления. Они призывают соблюдать меры предосторожности и немедленно сообщать медикам в случае появления симптомов заболевания. Об этом сообщил местный 34 канал.

В частности, такие объявления появились на улице Батумской,12, после того как там провели дезинфекцию.

Всего в городе за прошедшую неделю обработали более 6 тысяч подъездов. Дезинфицируют первые этажи и лифты. Однако дома, где живут люди с коронавирусом или хотя бы с подозрением на него – обеззараживают полностью.

"Такая обработка будет происходить через день", – рассказал "34 каналу" заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко. А места, где вероятно бывали инфицированные, дезинфицируют усиленно.

На сайте городского совета создали карту COVID-19, на которой обозначены красным цветом цветом отмечены места, где живут и которые посещали инфицированные коронавирусом.

Напомним, в начале апреля одной из СМИ опубликовало адреса киевских домов, где, якобы, проживают люди, больные коронавирусом. Мэр столицы Виталий Кличко сказал, что информация о таких пациентах в базе мониторингового центра защищена и не попадет в открытый доступ. А опубликованные списки назвал фейком.

Однако в издании настаивают на их подлинности. Там заверили, что предали огласке эти данные, полученные от собственных источников в медицинских кругах, чтобы люди, проживающие рядом, "приняли эффективные меры по самоизоляции".

Как ранее сообщал Фокус: