"В вашем доме — зараженный": власти Днепра помечают подъезды с подозрениями на Covid-19
2020-04-28 17:38:50
На сайте городского совета создали карту, на которой обозначены "зараженные" и ближайшие магазины
В Днепре на подъездах домов, откуда были госпитализированы жильцы с подозрением на Covid-19, появились соответствующие объявления. Они призывают соблюдать меры предосторожности и немедленно сообщать медикам в случае появления симптомов заболевания. Об этом сообщил местный 34 канал.
В частности, такие объявления появились на улице Батумской,12, после того как там провели дезинфекцию.
Всего в городе за прошедшую неделю обработали более 6 тысяч подъездов. Дезинфицируют первые этажи и лифты. Однако дома, где живут люди с коронавирусом или хотя бы с подозрением на него – обеззараживают полностью.
"Такая обработка будет происходить через день", – рассказал "34 каналу" заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко. А места, где вероятно бывали инфицированные, дезинфицируют усиленно.
На сайте городского совета создали карту COVID-19, на которой обозначены красным цветом цветом отмечены места, где живут и которые посещали инфицированные коронавирусом.
Напомним, в начале апреля одной из СМИ опубликовало адреса киевских домов, где, якобы, проживают люди, больные коронавирусом. Мэр столицы Виталий Кличко сказал, что информация о таких пациентах в базе мониторингового центра защищена и не попадет в открытый доступ. А опубликованные списки назвал фейком.
Однако в издании настаивают на их подлинности. Там заверили, что предали огласке эти данные, полученные от собственных источников в медицинских кругах, чтобы люди, проживающие рядом, "приняли эффективные меры по самоизоляции".
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- На днях премьер Денис Шмыгаль представил план выхода из карантина и сказал, что его разные этапы могут начаться одновременно.
- За сутки 27 апреля в Украине подтвержден 401 новый случай коронавируса. Всего с начала эпидемии зафиксировали 9 410 случаев заболевания COVID-19. Среди подтвержденных – 639 детей и 1 843 медиков.