Разные этапы выхода из карантина могут начаться одновременно, – Шмыгаль

Кабмин надеется, что стартовая точка смягчения карантина наступит 11 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в зависимости от динамики заболевания коронавирусом в Украине, этапы выхода из карантина, которые он анонсировал на прошлой неделе, могут начаться одновременно. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Кабинет министров надеется, что начало смягчения карантинных ограничений наступит 11 мая, а следующие этапы не будут привязаны к конкретным датам.

"То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа", – отметил премьер.

В то же время, премьер подчеркнул, что если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены.

При этом он отметил, что каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться.

"Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность этой среды принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы", – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что на отдельных этапах предполагается открытие некоторых заведений с ограничениями, которые будут на каждом этапе смягчать. В частности, это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов.

Напомним, Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса. Он состоит из пяти этапов, каждый из которых имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для начала выхода Украины из карантина необходимо несколько условий. Первое – чтобы в течении 10 дней прирост заболевших не превышал 5%. Также необходимо, чтобы больницы, которые принимают больных с коронавирусом были заполнены не более чем на 50%, сейчас этот показатель составляет 10%.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях. Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.