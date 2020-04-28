В Минздраве рассказали, кто в Украине чаще умирает от коронавируса
В Украине по состоянию на вечер 28 апреля зафиксировали 239 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Среди умерших пациентов больше мужчин, а также людей старшего возраста.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
В частности, среди умерших 132 мужчин и 107 женщин.
По возрастной структуре 85% всех случаев – это люди старше 50 лет. Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки 27 апреля в Украине подтвержден 401 новый случай коронавируса. Всего с начала эпидемии зафиксировали 9 410 случаев заболевания COVID-19. Среди подтвержденных – 639 детей и 1 843 медиков.
- Если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, пик – это когда система здравоохранения не в состоянии предоставлять помощь всем нуждающимся.