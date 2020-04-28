В Минздраве рассказали, кто в Украине чаще умирает от коронавируса

В Украине по состоянию на вечер 28 апреля зафиксировали 239 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Среди умерших пациентов больше мужчин, а также людей старшего возраста.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В частности, среди умерших 132 мужчин и 107 женщин.

По возрастной структуре 85% всех случаев – это люди старше 50 лет. Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.

Как ранее сообщал Фокус: