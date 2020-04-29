ГБР открыло дело из-за нападения копа на журналиста Кутепова

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело из-за нападения полицейского на журналиста интернет-издания hromadske Богдана Кутепова.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса – "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождались насилием".

Кроме того, в правозащитной организации Freedom House в Украине уже осудили нападение полиции на Богдана Кутепова и заявили, что власть должна способствовать работе журналистов во время карантина.

Об этом заявил директор правозащитной организации Freedom House в Украине Мэтью Шааф, передает "Голос Америки".

"Агрессивное применение силы против журналистов "Громадського" со стороны полиции является тревожным знаком", – отметил Шааф.

По его мнению, журналисты должны рассчитывать на защиту со стороны полиции, а не бояться ее.

Как ранее сообщал Фокус: