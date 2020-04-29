ГБР открыло дело из-за нападения копа на журналиста Кутепова
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело из-за нападения полицейского на журналиста интернет-издания hromadske Богдана Кутепова.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса – "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождались насилием".
Кроме того, в правозащитной организации Freedom House в Украине уже осудили нападение полиции на Богдана Кутепова и заявили, что власть должна способствовать работе журналистов во время карантина.
Об этом заявил директор правозащитной организации Freedom House в Украине Мэтью Шааф, передает "Голос Америки".
"Агрессивное применение силы против журналистов "Громадського" со стороны полиции является тревожным знаком", – отметил Шааф.
По его мнению, журналисты должны рассчитывать на защиту со стороны полиции, а не бояться ее.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 апреля сотрудники полиции применили силу в отношении журналиста "Громадського" Богдана Кутепова, который вел прямой эфир во время акции протеста под Кабинетом министров.
- Митингующие требовали смягчить условия карантина с первого мая и разрешить малому бизнесу работать с соблюдением всех необходимых санитарных правил.