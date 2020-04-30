Статистика коронавируса в Украине на 30 апреля: количество инфицированных – более 10 тыс.
По состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировано 10 406 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 261 случай – летальный.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.
За сутки по Украине зафиксировали 540 новых случаев коронавируса.
На амбулаторном лечении сейчас находятся 7 192 пациента, в больницах – 3 214 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 138 человек, в т.ч. один ребенок и 10 медиков.
Среди 261 умерших – 146 мужчин и 115 женщин. 85% летальных исходов приходится на лиц в возрасте от 50 лет.
1238 пациентов уже выхдоровели (из них 268 – медики).
Общая статистика по областям выглядит следующим образом:
Винницкая обл. - 417 случаев
Волынская обл. - 280 случаев
Днепропетровская обл. - 347 случаев
Донецкая обл. - 68 случаев
Житомирская обл. - 374 случая
Закарпатская обл. - 419 случаев
Запорожская обл. - 243 случая
Ивано-Франковская обл. - 862 случая
Киев - 1 401 случай
Киевская обл. - 664 случая
Кировоградская обл. - 391 случай
Львовская обл. - 430 случаев
Луганская обл. - 33 случая
Николаевская обл. - 126 случаев
Одесская обл. - 277 случай
Полтавская обл. - 203 случая
Ровенская обл. - 637 случаев
Сумская обл. - 102 случая
Тернопольская обл. - 779 случаев
Харьковская обл. - 249 случаев
Херсонская обл. - 111 случаев
Хмельницкая обл. - 82 случая
Черкасская обл. - 290 случаев
Черниговская обл. - 50 случаев
Черновицкая обл. - 1571 случай
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Всего в мире на утро 30 апреля зафиксировано 3 220 346 случаев инифицирования коронавирусом при 228 236 летальных исходах. Уже более миллиона человек (1 000 356) выздоровели от COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- На днях премьер Денис Шмыгаль представил план выхода из карантина и сказал, что его разные этапы могут начаться одновременно.
- А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.