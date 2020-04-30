Статистика коронавируса в Украине на 30 апреля: количество инфицированных – более 10 тыс.

По состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировано 10 406 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 261 случай – летальный.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

За сутки по Украине зафиксировали 540 новых случаев коронавируса.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 7 192 пациента, в больницах – 3 214 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 138 человек, в т.ч. один ребенок и 10 медиков.

Среди 261 умерших – 146 мужчин и 115 женщин. 85% летальных исходов приходится на лиц в возрасте от 50 лет.

1238 пациентов уже выхдоровели (из них 268 – медики).

Общая статистика по областям выглядит следующим образом:

Винницкая обл. - 417 случаев

Волынская обл. - 280 случаев

Днепропетровская обл. - 347 случаев

Донецкая обл. - 68 случаев

Житомирская обл. - 374 случая

Закарпатская обл. - 419 случаев

Запорожская обл. - 243 случая

Ивано-Франковская обл. - 862 случая

Киев - 1 401 случай

Киевская обл. - 664 случая

Кировоградская обл. - 391 случай

Львовская обл. - 430 случаев

Луганская обл. - 33 случая

Николаевская обл. - 126 случаев

Одесская обл. - 277 случай

Полтавская обл. - 203 случая

Ровенская обл. - 637 случаев

Сумская обл. - 102 случая

Тернопольская обл. - 779 случаев

Харьковская обл. - 249 случаев

Херсонская обл. - 111 случаев

Хмельницкая обл. - 82 случая

Черкасская обл. - 290 случаев

Черниговская обл. - 50 случаев

Черновицкая обл. - 1571 случай

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Всего в мире на утро 30 апреля зафиксировано 3 220 346 случаев инифицирования коронавирусом при 228 236 летальных исходах. Уже более миллиона человек (1 000 356) выздоровели от COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.