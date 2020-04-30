Экс-нардеп от БПП Черненко получил условный срок за махинации с компенсацией за жилье

Высший антикоррупционный суд приговорил экс-нардепа от БПП Александра Черненко к трем годам лишения воли с трехлетним испытательным сроком за незаконное получение компенсации за аренду жилья в Киеве.

Об этом сообщают "Українські Новини".

Суд утвердил соглашение о признании виновности между ним и прокуратурой. Черненко признал, что незаконно получил около 600 тысяч компенсации за аренду жилья в Киеве во время его каденции в парламенте.

"Соглашение между САП и обвиняемым Александром Черненко – утвердить. Признать Черненко виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением занимать должности в выборных органах государственной власти сроком на 1 год. Назначить штраф в 17 тысяч гривен. Освободить его от основного наказания на испытательный срок в 3 года", – сказал судья.

Черненко обязали периодически являться для регистрации или изменения места жительства в орган пробации и не выезжать за границу без согласования.

С экс-нардепа взыскали 20 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Кроме того, судьи отметили, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб, добровольно пошел на сделку и совершил преступление единолично, а потому не требуется предоставление разоблачительных показаний в отношении других лиц.

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