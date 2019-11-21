Стефанчук хочет вернуть Украине компенсации за жилье, но это неправильно, – Арахамия

По словам главы "СН", у Стефанчука "личная история" и забирать у него компенсации было бы "неправильно с точки зрения этики"

Первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук хочет вернуть государству все компенсации, которые он получил на аренду жилья.

Об этом рассказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает УП.

"Он все делал законно. Там личная история. Но он вчера написал заявление главе Рады, чтобы все его возмещения вернули назад с его зарплаты", – рассказал Арахамия.

По словам Арахамии, "Стефанчук мог бы сейчас жить в гостинице "Киев", это было бы дороже": "Вы бы что-то сказали? Не сказали бы. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал? Это неправильно с точки зрения этики".

"Знаете, как раньше было: он бы просто украл 10 млн, купил бы особняк в Конче Заспе, и сказал бы [на публику]: "Не нужна мне зарплата". Ну ребята!", – добавил Арахамия.

18 ноября общественное движение "Чесно" обнародовало данные, согласно которым с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн.

В списке фигурировал также первый вице-спикер Руслан Стефанчук: по данным декларации за 2018 год, он проживал в квартире площадью 101,8 кв.м, принадлежащей его теще Татьяне Ситарук.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно фракция "Слуга народа" исключила из своего состава Анну Скороход и Антона Полякова. Депутаты часто голосовали в разрез с позицией большинства, а также критиковали руководство фракции.