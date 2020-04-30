Освобождение ФЛП от уплаты ЕСВ за май: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение физических лиц-предпринимателей (ФЛП) от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за май 2020 года. Об этом сообщает Громадське.

Депутаты отказались голосовать за закон в целом, однако сократили срок подачи поправок, что позволит рассмотреть законопроект во втором чтении быстрее.

В нем предлагается продлить до 31 мая срок освобождения физических лиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ за себя. Это означает, что за второй квартал 2020 года ФЛП должны будут заплатить ЕСВ всего за 1 месяц — за июнь 2020 года.

Ранее Верховная Рада приняла закон о поддержке налогоплательщиков в условиях борьбы с коронавирусом, освободив от ЕСВ всех ФЛП с 1 марта по 30 апреля. Таким образом, в случае принятия законопроекта во втором чтении, ФЛП могут быть освобождены от ЕСВ за март, апрель и май.

Законопроектом также продлевается срок моратория на проверки бизнеса.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

В Украине введен единый казначейский счет для уплаты налогов и ЕСВ.