Черкассы сворачивают карантин: с 1 мая откроют парки и летние площадки кафе

В Черкассах с 1 мая существенно смягчили карантин. В частности, в городе разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. Соответствующее решение принял на своем заседании исполнительный комитет Черкасского городского совета.

В гориполкоме пояснили, что таким образом пошли на встречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

"Вопрос восстановления работы объектов торговли и сферы услуг в Черкассах мы рассматривали еще на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и пришли к выводу – смягчить карантин для части предпринимателей. Но, конечно же, только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий: это и социальная дистанция, дезинфекция и так далее", – сказал заммэра Черкасс Игорь Волошин.

В итоге исполком разрешил возобновить работу:

– магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

– мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

– рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

Также горисполком разрешил посещение парков и скверов, а также возобновить работу объектов спортивной инфраструктуры для проведения тренировок.

Отметим, что решение о смягчение карантина в Днепре 30 апреля принял мэр города Борис Филатов заявил, что в Днепре откроются химчистки, СТО, мастерские и рынки при условии соблюдений санитарных мер безопасности, а с 4 мая будут доступны для прогулок некоторые зеленые зоны.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5% – будет введен первый этап по выходу из карантина, но не раньше 11 мая.

Первый этап выхода из карантина возможен, если в течение 10 дней прирост новых случаев коронавируса не превышает 5%.

Тогда снимаются ограничения, которые касаются:

парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;

детских площадок; части объектов индустрии красоты,

тренировок в командных видах спорта,

оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,

кофеен (работа на вынос),

автомоек, веломагазинов, велопрокатов,

нотариусов, адвокатов, аудиторов.

При этом, после 11 мая в Украине могут ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: