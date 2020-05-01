В Черновцах "зараженный" архимандрит УПЦ МП пришел в редакцию газеты, чтобы закрыть ее на карантин

В Черновцах местная епархия УПЦ МП попросила СБУ закрыть редакцию газеты "Молодой буковинец". Об этом пишет само издание со ссылкой на соответствующее обращения секретаря Черновицко-Буковинской епархии архимандрита Никиты (Сторожука) на имя начальника управления СБУ в области Виталия Монастырецкого.

29 апреля на сайте издания появилась новость со ссылкой на "Религиозную правду", что глава Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП митрополит Мелетий заболел пневмонией, а у секретаря епархии и еще 20 священников подтвердили коронавирус.

Корреспондент molbuk.ua обратился к епархии с просьбой прокомментировать эту ситуацию, но ответа так и не получил.

Однако 30 апреля в редакцию газеты пришел архимандрит Никита, который "снимая на видео, демонстративно кашлял на работников учреждения и вел себя нагло".

Позже архимандрит написал заявление в СБУ, в котором отметил, что "вчера на страницах газеты "Молодой буковинец" узнал, что заболел COVID-19". Секретарь Консистории в своем письме написал, что "контактировал с главным редактором и другими лицами". При этом он "сожалеет и раскаивается в своем поступке" и обещает больше не подвергать опасности никого.

В то же время Никита призвал руководство СБУ направить в редакцию "представителей соответствующих служб с целью проверки эпидемиологического состояния в здании редакции".

"При необходимости провести мероприятия по дезинфекции помещений и закрыть учреждение на полный карантин", - говорится в письме архимандрита.

Факт визита архимандрита подтвердили в епархии, которая в Facebook опубликовало видео беседы священнослужителя с главным редактором издания. На видео видно, что в редкацию он пришел в медицинской маске, но во время разговора ее снял.

"Обращаемся к СБУ, Главному санитарному врачу, Национальной полиции провести полную дезинфекцию редакции "Молодого Буковинца" от вируса COVID-19 и отправить коллектив и главного редактора на самоизоляцию, по причине того, что они сегодня контактировали с "инфицированным" человеком (согласно достоверному диагнозу редакции МБ)", - говорится в сообщении епархии в Facebook.

Там также добавили, что за официальным комментарием по поводу возможного заражения священнослужителей к ним не обращались, а на "анонимные сообщения от незнакомцев в Facebook мы не отвечаем".

Как ранее сообщал Фокус: