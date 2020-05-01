В Днепре потерпел крушение самолет, погибли два человека
В Днепре потерпел крушение одномоторный самолет Grumman, погибли два человека.
Об этом сообщает прес-служба ГСЧС.
Авария произошла 1 мая в 16:26, недалеко от улицы Березинской на границе областного центра с Днепровским районом, неподалеку расположен аэродром "Каменка".
После крушения самолет загорелся. Пилот, заходя на второй круг, не справился с управлением и самолет рухнул за пределами пасадочной площадки "Каменка". Погибшие – пилот и пассажир.
Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.
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