Коронавирус опаснее гриппа, осенью может быть вторая волна, – врач Александровской больницы

Главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко утверждает, что коронавирус опаснее гриппа. Об этом она рассказала в интервью изданию "Левый берег".

"В сезон гриппа также поступает много больных, есть и очень тяжелые пневмонии, и пациенты умирают, и медицинский персонал болеет. Например, в этом году мы спасли больного, который был просто обречен, подключив его к аппарату ЕКМО. У него был грипп типа А. Он очень опасный, очень контагиозный (заразный), но на сегодня мы видим, что вирус COVID-19 еще более контагиозный и еще более опасный", – отметила она.

По ее словам, только благодаря карантину учреждения здравоохранения не имеют огромной нагрузки.

На вопрос, возрастет ли количество заболевших и госпитализированных после отмены карантина, Антоненко ответила: "Может расти, а может быть, нам повезет: уже солнечно, воздух прогревается, может, будет не так много больных, как было бы в другой период года".

Кроме того, врач рассказала, будет ли осенью вторая волна распространения коронавируса.

"Ожидается, что да. Мы не знаем, как будет вести себя этот вирус, но по законам жизни вирусов предстоит вторая волна. Об этом говорят инфекционисты и эпидемиологи", – сказала Антоненко.

Как ранее сообщал Фокус: