Статистика коронавируса в Украине на 3 мая: 502 новых случая COVID-19
По состоянию на 3 мая, в Украине всего зафиксировано 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев в стране зарегистрировано – 288, еще 1547 пациентов выздоровели. Отмечается, что коронавирус был подтвержден у 829 детей и 2325 медиков.
За минувшие сутки в стране подтвердили 502 новых случая COVID-19.
В регионах ситуация обстоит следующим образом:
- Винницкая область - 435 случаев;
- Волынская область - 324 случая;
- Днепропетровская область - 448 случаев;
- Донецкая область - 70 случаев;
- Житомирская область - 423 случая;
- Закарпатская область - 508 случаев;
- Запорожская область - 275 случаев;
- Ивано-Франковская область - 965 случаев;
- Кировоградская область - 397 случаев;
- г. Киев - 1511 случаев;
- Киевская область - 784 случая;
- Львовская область - 473 случая;
- Луганская область - 37 случаев;
- Николаевская область - 149 случаев;
- Одесская область - 409 случаев;
- Полтавская область - 222 случая;
- Ровенская область - 726 случаев;
- Сумская область - 110 случаев;
- Тернопольская область - 868 случаев;
- Харьковская область - 348 случаев;
- Херсонская область - 136 случаев;
- Хмельницкая область - 115 случаев;
- Черновицкая область - 1818 случаев;
- Черкасская область - 308 случаев;
- Черниговская область - 54 случая.
Кроме этого, подчеркивается, что на амбулаторном лечении в стране находятся 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
По состоянию на утро 3 мая 2020 в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31724 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мире по состоянию на 3 мая было зарегистрировано 83 257 случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было зафиксировано в США – 29,7 тысяч.
- В Украине на 2 мая было 550 новых случаев и 11 411 – с начала эпидемии. На госпитализации находилось 3 452 человека.