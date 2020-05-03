Статистика коронавируса в Украине на 3 мая: 502 новых случая COVID-19

Украина
На амбулаторном лечении в стране находятся 8348 пациентов

По состоянию на 3 мая, в Украине всего зафиксировано 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев в стране зарегистрировано – 288, еще 1547 пациентов выздоровели. Отмечается, что коронавирус был подтвержден у 829 детей и 2325 медиков.

За минувшие сутки в стране подтвердили 502 новых случая COVID-19.

В регионах ситуация обстоит следующим образом:

  • Винницкая область - 435 случаев;
  • Волынская область - 324 случая;
  • Днепропетровская область - 448 случаев;
  • Донецкая область - 70 случаев;
  • Житомирская область - 423 случая;
  • Закарпатская область - 508 случаев;
  • Запорожская область - 275 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 965 случаев;
  • Кировоградская область - 397 случаев;
  • г. Киев - 1511 случаев;
  • Киевская область - 784 случая;
  • Львовская область - 473 случая;
  • Луганская область - 37 случаев;
  • Николаевская область - 149 случаев;
  • Одесская область - 409 случаев;
  • Полтавская область - 222 случая;
  • Ровенская область - 726 случаев;
  • Сумская область - 110 случаев;
  • Тернопольская область - 868 случаев;
  • Харьковская область - 348 случаев;
  • Херсонская область - 136 случаев;
  • Хмельницкая область - 115 случаев;
  • Черновицкая область - 1818 случаев;
  • Черкасская область - 308 случаев;
  • Черниговская область - 54 случая.

Кроме этого, подчеркивается, что на амбулаторном лечении в стране находятся 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По состоянию на утро 3 мая 2020 в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31724 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: