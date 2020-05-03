Статистика коронавируса в Украине на 3 мая: 502 новых случая COVID-19

По состоянию на 3 мая, в Украине всего зафиксировано 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев в стране зарегистрировано – 288, еще 1547 пациентов выздоровели. Отмечается, что коронавирус был подтвержден у 829 детей и 2325 медиков.

За минувшие сутки в стране подтвердили 502 новых случая COVID-19.

В регионах ситуация обстоит следующим образом:

Винницкая область - 435 случаев;

Волынская область - 324 случая;

Днепропетровская область - 448 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 423 случая;

Закарпатская область - 508 случаев;

Запорожская область - 275 случаев;

Ивано-Франковская область - 965 случаев;

Кировоградская область - 397 случаев;

г. Киев - 1511 случаев;

Киевская область - 784 случая;

Львовская область - 473 случая;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 149 случаев;

Одесская область - 409 случаев;

Полтавская область - 222 случая;

Ровенская область - 726 случаев;

Сумская область - 110 случаев;

Тернопольская область - 868 случаев;

Харьковская область - 348 случаев;

Херсонская область - 136 случаев;

Хмельницкая область - 115 случаев;

Черновицкая область - 1818 случаев;

Черкасская область - 308 случаев;

Черниговская область - 54 случая.

Кроме этого, подчеркивается, что на амбулаторном лечении в стране находятся 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По состоянию на утро 3 мая 2020 в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31724 сообщения о подозрении на COVID-19.

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