Минздрав снял запрет на плановые операции на время карантина
Кабмин разрешил во время карантина проводить плановые операции. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам Степанова, каждый понедельник правительство собирается на совещания и сегодня такое совещание тоже имело место. Министр на нем инициировал внеочередное заседание Кабмина с одним вопросом – разрешить операции.
"Карантин уже длится около 50 дней и у нас уже действительно есть необходимость проведения плановых операций. Это я ощутил во время поездки в Черкасскую область 1 мая, когда общался со специалистами на местах", – сказал он.
Кабмин поддержал предложение Степанова и внес изменения в постановление №211. "Думаю, уже завтра у нас в стране разрешат проводить плановые операции и госпитализации", – говорит министр.
Также он добавил, что госпитализации для проведения операций будут возможны только после прохождения пациентами ПЦР-тестирования на коронавирус.
"Таким образом, риск инфицирования наших медиков мы снизим до нуля", – добавил Степанов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- На днях премьер Денис Шмыгаль представил план выхода из карантина и сказал, что его разные этапы могут начаться одновременно.
- А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.
- 3 мая главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве уже готовят документ по смягчению карантина с перечнем правил работы для салонов красоты, хозяйственных магазинов и кафе.