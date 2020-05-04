Суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти

Печерский суд Киева заочно арестовал беглого президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти. Об этом сообщает Укринформ.

"Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу – ред.) в виде содержания под стражей", – сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

У себя в Facebook Сердюк отметил, что защита обжалует это решение, так как дело якобы "основано на сфабрикованных прокуратурой материалах и является незаконным". Апелляцию планируется подать после получения полного текста решения суда, которое адвокаты Януковича ожидают 8 мая.

По данному делу Януковича подозревают в свержении конституционного строя (ч.1 ст.109 УК). Речь идет о решении Конституционного суда от 2010 года (после победы Януковича на выборах) признать неконституционной реформу основного закона в 2004 году, когда полномочия президента уменьшили, в результате чего Украина стала парламентско-президентской республикой.

По данным следствия, Янукович надавил на Конституционный суд и незаконным способом расширил свои полномочия.

Как ранее сообщал Фокус:

24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.