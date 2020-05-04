Онкобольных детей заставляют сдавать платные тесты на COVID-19 перед госпитализацией в Охматдет

Онкобольных детей вынуждают проходить платные тесты ПЦР на выявление COVID-19. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на благотворительный фонд "Таблеточки", к которому обратились родители детей с просьбой оплатить расходы.

Как пишет издание, без негативных результатов теста в Национальном институте рака и детских специализированных больницах "Охматдет" отказываются госпитализировать онкобольных детей для прохождения химиотерапии, лучевой терапии, хирургической операции, МРТ.

Стоимость такого теста сейчас составляет около 2,2-2,5 тысячи гривен на одного человека.

"Мы согласны с решением больниц, это нужно. Но мы не согласны, что эти тесты должны оплачивать сами родители. Мы ложимся в больницу планово на капельницы каждые 14 дней. То есть в месяц только на тесты для меня и сына нужно 10000 гривен ", – рассказала мама онкобольного ребенка Наталья Бойко.

При этом, отмечает издание, руководство НИР и "Охматдет" не смогли предоставить приказы, устанавливающие соответствующие требования.

"Сказали, что таких приказов нет. Требование просто устно сообщается родителям, – рассказала директор Фонда по работе с подопечными и семьями Юлия Ноговицына.

В Минздраве Украины подтвердили, что соответствующего требования на национальном уровне не существует.

В Фонде рассказали, что карантин уже негативно повлиял на диагностику и лечение онкобольных детей. Из-за страха заразиться при обращении в больницу и уменьшения доходов все меньше семей стало обращаться к врачам, когда у ребенка появляются тревожные симптомы.

"Следовательно, эти дети будут диагностированы позже, в запущенной стадии, когда шансов на выживание останется меньше и потребуется более агрессивная и дорога терапия", – сказала Юлия Ноговицына.

По ее словам, откладывать начало лечения на время, пока родители найдут деньги на тестирование и сдадут анализ "выглядит неоправданным".

"Мы не против введения требований тестирования при условии, что государство может себе это позволить и организовать процесс таким образом, чтобы он не препятствовал своевременной диагностике и лечению онкобольных детей", – добавила директор Фонда.

Как ссообщает 24 канал, спикер Министерства здравоохранения Артем Дехтяренко пояснил, что ПЦР-тестирование действительно сейчас является обязательным условием при госпитализации. Однако, по его словам, тестирование обеспечивает государство, а следовательно ни онкобольные, ни другие пациенты не должны самостоятельно оплачивать ПЦР-тест.

"ПЦР-тесты на COVID-19 проводят за счет государства по направлению врача. Это недопустимо заставлять онкопациентов самостоятельно оплачивать тестирование перед госпитализацией", – сказал Дехтяренко.

В Минздраве пообещали выяснить ситуацию с подобными решениями "Охматдета".

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