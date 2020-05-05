Ультрас "Динамо" пригрозили протестами, если Стерненко предъявят подозрение

Ультрас футбольного клуба "Динамо" Киев заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если одесскому активисту Сергею Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.

Об этом сообщается на Facebook-странице WBC Ультрас Динамо.

"Мы, ультрас Динамо Киев, внимательно следим за ситуацией, которая развивается вокруг дела активиста и националиста Сергея Стерненко… Если антиукраинские силы все же попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея – мы сразу же объявим общую мобилизацию и сбор на акции протеста", – говорится в сообщении.

Ультрас "Динамо" также призывали присоединиться к ним другие фанатские движения и простых украинцев.

"Украинцы имеют право на самозащиту!" – говорится в сообщении.

Стерненко – бывший руководитель одесской ячейки "Правого сектора". Он проходит по делу о поножовщине, произошедшей больше года назад на одесском Фонтане.

В конце сентября 2019 года Стерненко якобы готовили подозрение, которое тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка так и не подписал: активист убил человека, который якобы не представлял для него угрозы.

У самого активиста другая версия событий. Он говорит, что на него напали, а он защищался и в ходе самообороны смертельно ранил одного из двух нападавших.

Как ранее сообщал Фокус:

Активист Сергей Стерненко подал в НАБУ заявление на генпрокурора Ирину Венедиктову – она якобы не задекларировала часы стоимостью $10 300.

В июле прошлого года Стерненко подавал в суд на экс-замглавы АП Януковича Андрея Портнова и телеканал NewsOne.