Переход на удаленную работу после карантина рассматривают 51% компаний, – опрос

Более половины из 50-ти опрошенных украинских и международных компаний различных сфер бизнеса рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный формат работы, при этом 35% хотели бы сократить площадь занимаемого офиса. Таковы результаты опроса консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости CBRE Ukraine.

Юридические, финансовые, аналитические, маркетинговые и HR-отделы больше других склонны к удаленной работе на постоянной основе.

"Очевидно, что массового перехода компаний на удаленный режим работы не ожидается. Вероятно, произойдет частичное дистанцирование некоторых отделов или проектов, а компании, которые практиковали такую форму труда, продолжат развивать этот сегмент. В соответствии со спецификой бизнеса различных сфер, удаленный режим работы не станет панацеей для всех и потребует дополнительных затрат", – считает Радомир Цуркан, управляющий партнер CBRE Ukraine.

С учетом возможности частичного перехода на удаленный режим работы, 35% респондентов хотели бы сократить площадь офиса на 15–20%, 25% – не планируют сокращать площадь, а 6% хотели бы сократить площадь более чем на 50%.

"Вероятно, в будущем, формат open space изменится в плане дистанцирования. После карантина, международные компании будут вводить новые инструкции по обустройству офисного пространства с соблюдением безопасных расстояний между сотрудниками. Также прогнозируется рост популярности хот-дескинга, предполагающего не закрепленные за сотрудниками рабочие места", – отметили в компании.

При этом стремления к коворкингу не отмечено – только 16% опрошенных готовы рассмотреть его в качестве альтернативы. "Для привлечения больших или корпоративных компаний, коворкинг-операторам нужно будет изменять формат в сторону сервисных офисов. Спрос на гибридную модель коворкинга и офисов с полным обслуживанием будет расти", – сделан прогноз в исследовании.

Напомним, американский публицист, философ и экономист Нассим Талеб (автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости") считает, что после окончания кризиса, вызванного коронавирусом, мир навсегда изменится. Пандемия ускорит переход к онлайн-образованию и дистанционной форме работы. "Это не означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше, и люди не будут ездить туда каждый день", – считает Талеб. По его мнению, этот тренд "уничтожит города" – люди начнут массово переселяться из мегаполисов в сельскую местность.

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