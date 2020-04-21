"Коронавирус уничтожит города". Американский философ предсказал, как изменится мир после пандемии

По мнению Нассима Талеба, люди перестанут работать в офисах и массово начнут переселяться в села

Американский публицист, философ и экономист Нассим Талеб (автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости") считает, что после окончания кризиса, вызванного коронавирусом, мир навсегда изменится.

Об этом он рассказал в интервью РБК.

По это словам эпидемия ускорит переход к онлайн-образованию и дистанционной форме работы.

"Это не означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше, и люди не будут ездить туда каждый день", – считает Талеб.

По его мнению, этот тренд "уничтожит города" – люди начнут массово переселяться из мегаполисов в сельскую местность.

"Когда появились первые факс-машины, многие считали, что они "уничтожат города" – ведь обмениваться документами теперь можно на расстоянии. То же самое говорили после появления интернета. Но вот сейчас Zoom и другие программы видеотелефонии наконец действительно исполнят эти прогнозы", – говорит Нассим Талеб.

Это послужит усилению еще одного тренда – локализма.

Люди начинают понимать, что конкретные города и регионы сильно различаются между собой по тому, насколько эффективно их руководство справляется с актуальными проблемами: "Сейчас люди понимают, что на качество их жизни влияет не только страна, но и конкретный штат или город. Например, губернатор Огайо справляется с текущими задачами лучше, чем Дональд Трамп. Это повод переехать в Огайо".

По мнению Талеба, после кризиса сложно будет восстанавливаться восстановиться туризм, отрасль еще до кризиса начала сдавать позиции.

Кроме того, пандемия коронавируса на глазах меняет потребительские привычки людей – находясь в самоизоляции, они учатся экономить деньги, избегая спонтанных покупок.

"В этом смысле происходит откат к старым добрым временам. Кризис этот тренд дополнительно усилит", – считает Талеб.

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