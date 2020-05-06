Статистика коронавируса в Украине на 6 мая: 487 новых случаев COVID-19
По состоянию на утро 6 мая количество выявленных в Украине случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 13 184. За последние сутки зафиксировано 487 новых положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Таким образом, в Украине вновь увеличился суточный прирост заражения инфекцией. Для сравнения, во вторник, 5 мая, пророст инфицированных составил 366 человек, днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания COVID-19, на утро 3 мая было 502 новых заболевших.
При этом, всего 2 927 пациентов уже выздоровели, а 327 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. За сутки выздоровели 118 человек, умерли 11 человек
Среди больных – 905 детей и 2 251 медицинский работник.
На данный момент ситуация с коронавирусом в областях следующая:
– Винницкая область – 472;
– Волынская область – 359;
– Днепропетровская область – 568;
– Донецкая область – 85;
– Житомирская область – 456;
– Закарпатская область – 572;
– Запорожская область – 298;
– Ивано-Франковская область – 1037;
– Киев – 1651;
– Киевская область – 891;
– Кировоградская область – 402;
– Львовская область – 553;
– Луганская область – 42;
– Николаевская область – 165;
– Одесская область – 505;
– Полтавская область – 232;
– Ровенская область – 787;
– Сумская область – 130;
– Тернопольская область – 935;
– Харьковская область – 403;
– Херсонская область – 143;
– Хмельницкая область – 134;
– Черкасская область – 314;
– Черновицкая область – 1985;
–Черниговская область – 65.
За последние сутки больше всего случаев заражения зафиксированы в Днепропетровской, Львовской, Черновицкой областях и в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине был зафиксирован 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 418 новых случаев Covid-19.
- По состоянию на утро 5 мая количество выявленных в Украине случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 12697. За сутки было зафиксировано 366 новых положительных тестов на COVID-19.
- Количество людей в мире, излечившихся от коронавирусной болезни, по состоянию на утро 6 мая приближается к 1,2 миллионам.