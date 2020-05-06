Статистика коронавируса в Украине на 6 мая: 487 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 6 мая количество выявленных в Украине случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 13 184. За последние сутки зафиксировано 487 новых положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, в Украине вновь увеличился суточный прирост заражения инфекцией. Для сравнения, во вторник, 5 мая, пророст инфицированных составил 366 человек, днем ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания COVID-19, на утро 3 мая было 502 новых заболевших.

При этом, всего 2 927 пациентов уже выздоровели, а 327 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. За сутки выздоровели 118 человек, умерли 11 человек

Среди больных – 905 детей и 2 251 медицинский работник.

На данный момент ситуация с коронавирусом в областях следующая:

– Винницкая область – 472;

– Волынская область – 359;

– Днепропетровская область – 568;

– Донецкая область – 85;

– Житомирская область – 456;

– Закарпатская область – 572;

– Запорожская область – 298;

– Ивано-Франковская область – 1037;

– Киев – 1651;

– Киевская область – 891;

– Кировоградская область – 402;

– Львовская область – 553;

– Луганская область – 42;

– Николаевская область – 165;

– Одесская область – 505;

– Полтавская область – 232;

– Ровенская область – 787;

– Сумская область – 130;

– Тернопольская область – 935;

– Харьковская область – 403;

– Херсонская область – 143;

– Хмельницкая область – 134;

– Черкасская область – 314;

– Черновицкая область – 1985;

–Черниговская область – 65.

За последние сутки больше всего случаев заражения зафиксированы в Днепропетровской, Львовской, Черновицкой областях и в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус: