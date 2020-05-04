Статистика коронавируса в Украине на 4 мая: 418 новых случаев COVID-19
2020-05-04 09:55:00
За сутки скончались 15 человек, а выздоровели 72 украинца
По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксирован уже 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки выявлено 418 новых случае Covid–19в.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что всего скончались 303 пациента, 1 619 пациентов выздоровели.
Также за сутки скончались 15 человек. При этом выздоровели 72 украинца.
На амбулаторном лечении находятся 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников.
Статистика коронавируса по регионам:
– Винницкая область – 436 случаев;
– Волынская область – 340 случаев;
– Днепропетровская область – 460 случаев;
– Донецкая область – 81 случай;
– Житомирская область – 430 случаев;
– Закарпатская область – 531 случай;
– Запорожская область – 285 случаев;
– Ивано–Франковская область – 984 случая;
– Кировоградская область – 401 случай;
– г. Киев – 1535 случаев;
– Киевская область – 853 случая;
–Львовская область – 506 случаев;
–Луганская область – 37 случаев;
– Николаевская область – 161 случай;
– Одесская область – 427 случаев;
– Полтавская область – 227 случаев;
– Ровенская область – 750 случаев;
– Сумская область – 112 случаев;
– Тернопольская область – 896 случаев;
– Харьковская область – 361 случай;
– Херсонская область – 139 случаев;
– Хмельницкая область – 116 случаев;
– Черновицкая область – 1887 случаев;
– Черкасская область – 312 случаев;
– Черниговская область – 64 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мире по состоянию на утро 4 мая зафиксировано более 3,5 миллиона подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
- По состоянию на 3 мая, в Украине всего зафиксировано 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
- В Украине на 2 мая было 550 новых случаев и 11 411 – с начала эпидемии. На госпитализации находилось 3 452 человека.