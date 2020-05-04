Статистика коронавируса в Украине на 4 мая: 418 новых случаев COVID-19

За сутки скончались 15 человек, а выздоровели 72 украинца

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксирован уже 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки выявлено 418 новых случае Covid–19в.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего скончались 303 пациента, 1 619 пациентов выздоровели.

Также за сутки скончались 15 человек. При этом выздоровели 72 украинца.

На амбулаторном лечении находятся 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников.

Статистика коронавируса по регионам:

– Винницкая область – 436 случаев;

– Волынская область – 340 случаев;

– Днепропетровская область – 460 случаев;

– Донецкая область – 81 случай;

– Житомирская область – 430 случаев;

– Закарпатская область – 531 случай;

– Запорожская область – 285 случаев;

– Ивано–Франковская область – 984 случая;

– Кировоградская область – 401 случай;

– г. Киев – 1535 случаев;

– Киевская область – 853 случая;

–Львовская область – 506 случаев;

–Луганская область – 37 случаев;

– Николаевская область – 161 случай;

– Одесская область – 427 случаев;

– Полтавская область – 227 случаев;

– Ровенская область – 750 случаев;

– Сумская область – 112 случаев;

– Тернопольская область – 896 случаев;

– Харьковская область – 361 случай;

– Херсонская область – 139 случаев;

– Хмельницкая область – 116 случаев;

– Черновицкая область – 1887 случаев;

– Черкасская область – 312 случаев;

– Черниговская область – 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: