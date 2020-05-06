Ломаченко, Усик и митрополит Онуфрий снялись в российском фильме о "едином народе"

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй брат! Христос воскрес", пишет BBC News Украина.

Фильм опубликован на YouTube-канале Корсунской пустыни, на котором ранее появилось видео с Ломаченко о силе "православного духа". В конце того ролика создатели благодарили за помощь в съемках "Вежливых людей".

В новом фильме рассказывается "о вере, дружбе, братьев во Христе" (украинских и российских спортсменов). Основной посыл – "украинцы и россияне – "один народ".

Ломаченко и Усик говорят, что несмотря на войну РФ с Украиной, они будут и дальше общаться со своими друзьями, родственниками и соперниками, которые проживают в России.

Так, Ломаченко говорит, что не прекратит общаться с россиянами, "просто потому, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной... "По сути, мы являемся одним народом. Когда я рос, все время думал, что мы единый народ, православные христиане", – сказал он.

"Сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком?", – считает Усик.

Также в фильме появляется глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. "Национализм – это когда человек сосердотачивается на земном. Национализм приводит к делению родины. Один брат считает себя лучше другого. Патриоты - это те, кто любит отца, мать и Бога", – размышляет он.

От россиян в фильме снялись боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале января этого года Ломаченко опубликовал у себя в Instagram видео о силе "православного духа". Видеоряд всего ролика составлен из нарезки учений российского спецназа, а в конце авторы видео благодарят за помощь в съемках "Вежливых людей".